Nghệ sĩ Thanh Hằng được tài trợ gói làm đẹp một tỷ đồng

Giám đốc Bệnh viện SLC Thái Lan tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ trọn gói để nghệ sĩ Thanh Hằng tiếp tục tỏa sáng trong hoạt động nghệ thuật.

Thông tin được chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt cuộc thi Beauty Magic Vietnamese version, do Công ty TNHH Đầu tư sắc đẹp PPL Beauty Invest và Bệnh viện SLC Thái Lan phối hợp tổ chức

Nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng là một trong những giám khảo. Trong sự kiện, Giám đốc BSLC Thái Lan cho biết sẽ tài trợ gói phẫu thuật thẩm mỹ trọn gói trị giá một tỷ đồng để nữ nghệ sĩ tiếp nối giấc mơ cống hiến cho nghệ thuật của mình.

Nghệ sĩ Thanh Hằng duyên dáng trong buổi họp báo.

Cuộc thi Beauty Magic Vietnamese version gồm 3 giải thưởng, trong đó giải đặc biệt là gói tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ 3 tỷ đồng, giải nhì là gói phẫu thuật thẩm mỹ một tỷ đồng, còn giải 3 là gói phẫu thuật thẩm mỹ 500 triệu đồng.

Cuộc thi sẽ tuyển chọn ra những thí sinh có tài năng nhưng còn tự ti với ngoại hình của bản thân. Sau khi chọn người thắng cuộc, thí sinh sẽ được tài trợ 3 tỷ đồng sang Bệnh viện SLC Thái Lan phẫu thuật thẩm mỹ và trở thành gương mặt đại diện của công ty.

Nghệ sĩ Thanh Hằng cùng Ms Châu Mộng Như - Phó giám đốc công ty PPL Beauty Invest.

Đây là lần đầu tiên Beauty Magic Vietnamese version tổ chức tại Việt Nam với thông điệp lan tỏa, nâng tầm xu hướng làm đẹp hiện nay, hài hòa vẻ đẹp ngoại hình lẫn tâm hồn, trí tuệ và tài năng. Qua chương trình, ban tổ chức mong muốn PPL Beauty Invest trở thành địa chỉ uy tín, chất lượng có thể đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của cộng đồng yêu làm đẹp.

Bà Dr. Pipimda (thứ 3 từ trái sang) - Chủ tịch Trung tâm SLC, Ms. Nisa (thứ 2 từ trái sang) - Giám đốc Trung tâm SLC và các vị ban giám khảo trong buổi họp báo ra mắt chương trình.

Với format mới lạ và bất ngờ, chương trình đã thành công nhiều năm tại Thái Lan, giúp nhiều ứng viên tự tin tỏa sáng về ngoại hình, thay đổi cuộc sống sau khi bước ra từ cuộc thi. Nhiều thí sinh hoà nhập vào xã hội để có vị trí xứng đáng với khả năng của mình.

Ban giám khảo gồm Ms. Châu Mộng Như - Phó giám đốc công ty PPL Beauty Invest, Dr. Pipimda - Chủ tịch Trung tâm SLC, Ms. Nisa Thangthong - Giám đốc Trung tâm SLC, Ms Lê Vân - Giám đốc Nha khoa Cát Trắng, Nhà tạo mẫu tóc quốc tế Don Hậu và Ms Trà Ngọc Hằng. Ngay sau khi công bố chương trình, ban tổ chức đã lựa chọn ra thí sinh may mắn nhất được vào thẳng chung kết.

Ms Pan và Ms Bella (hai thí sinh thắng cuộc thi Beauty Magic tại Thái Lan) cùng Ban giám Khảo.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 16/9/2017 đến 14/12/2017. Trong đó, vòng sơ tuyển kéo dài trong hai đợt 16-25/9 và 26/9-15/10. Để tham gia, thí sinh phải like và share page - post - tag ít nhất 3 người tại fanpage Vietnam Beauty Magic by SLC 2017, sau đó quay clip phóng sự bản thân mình với tiêu đề là “Vietnam Beauty Magic by SLC 2017_UV_(tên thí sinh)”. Người thắng cuộc phải tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ và lịch trình của ban tổ chức.

Còn vòng 2 - bán kết, thí sinh sẽ quay clip giới thiệu về bản thân và tài năng; phỏng vấn trực tiếp tại địa điểm ban tổ chức yêu cầu về vấn đề về cơ thể, sức khỏe của ứng viên, mục tiêu tham gia chương trình. Vòng này sẽ chọn 200 ứng viên.

Tại chung kết, thí sinh sẽ giới thiệu về bản thân, tài năng và thi trực tiếp cho ban giám khảo và các kênh truyền thông trực tiếp tại địa điểm ban tổ chức yêu cầu. Điểm số của thí sinh được dựa trên comment, lượt like và điểm số do ban giám khảo bình chọn.

Chương trình dành cho cả nam và nữ là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên. Thí sinh phải có sức khỏe tốt, không có tiền sử bệnh tật, không chịu sự quản lý độc quyền bởi các công ty, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước (tính đến thời điểm dự thi) và không có tiền án, tiền sự và vi phạm pháp luật.

Khi tham gia, công ty toàn quyền sở hữu hình ảnh thí sinh khi đã tham gia tại các kênh truyền thông.

