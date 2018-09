Nét độc đáo tại hội chợ Viets Corner Flea Market

Đến với hội chợ, bạn có thể cập nhật các phong cách độc đáo về thời trang, make up, kiểu tóc, phụ kiện với sự tư vấn của các stylist.

Bắt đầu từ năm 2013 và lan truyền trong cộng đồng giới trẻ Việt suốt 2 năm qua, chợ phiên Viets là sự kiện độc đáo diễn ra vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Hội chợ quy tụ hơn 60 gian hàng thời trang sở hữu những style khác nhau, các gian hàng ẩm thực món ngon đường phố và các quầy dịch vụ giải trí như vẽ hình xăm henna, bói bài tarot, vẽ chibi, vẽ nails…

Địa điểm cho các bạn trẻ thích vẽ henna, bói bài tarot và làm nail.

Nổi bật là các gian hàng handmade do chính tay các bạn trẻ Việt làm ra, đảm bảo mang đến những sản phẩm độc đáo, có một không hai. Viets Corner Flea Market quy tụ đông đảo các mặt hàng đình đám trong giới trẻ, từ những bộ cánh độc đáo, đẹp, phù hợp "hầu bao" đến những phụ kiện giày dép, mắt kính, túi xách, trang sức lạ mắt. Các mặt hàng make up chính hãng từ những thương hiệu nổi tiếng Âu Á hay những sản phẩm dưỡng da trang điểm được cập nhật hàng tuần khi bán ra tại Viets đều được kiểm duyệt kỹ càng về chất lượng, mẫu mã. Mỗi gian hàng đều có sẵn những nhà stylish riêng để tư vấn nhiệt tình cho bạn và cam kết giá bán luôn đúng với thực tế. Bên cạnh đó, khu ẩm thực với các món ngon như bánh mì thịt nướng, xiên que chiên, trà thái, chè giải nhiệt…đảm bảo hợp vệ sinh an toàn thực phẩm cũng sẽ giúp các bạn giải tỏa cơn khát trong lúc xem đồ.

Các gian hàng đa dạng tại hội chợ.

Sau một thời gian tạm đóng cửa để sửa chữa và nâng cấp dịch vụ, hội chợ VietS Flea Market sẽ trở lại vào 2 ngày thứ 7, chủ nhật ngày 24 và 25/10. Các gian hàng sẽ trở lại với những chương trình ưu đãi tưng bừng cùng hàng loạt voucher giá giảm và hàng nghìn quà tặng cho các bạn đến với Viets.

Khi đến tham quan và mua sắm, các bạn còn được chụp hình lấy ngay.

Các bạn cũng có thể đăng ký theo dõi facebook www.facebook.com/vietscorner.fleamarket để luôn cập nhật những thông tin mới từ Viets. Sự kiện mở cửa tự do từ 10h đến 21h thứ 7, chủ nhật ngày 24 và 25/10 tại 39F, Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

(Nguồn: Nhóm Bắc Đẩu)