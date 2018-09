Nâng cao ý thức uống có trách nhiệm

Chiến dịch 'Uống có trách nhiệm' kêu gọi mọi người hưởng ứng cam kết lái xe về nhà an toàn sau khi tham gia tiệc sử dụng đồ uống có cồn.

Ở Việt Nam, việc uống rượu bia với số lượng lớn là điều thường thấy. Nhiều người thừa nhận mỗi lần đi uống rượu bia là phải uống đến say mới về, mức tối thiểu là 3 lít nhưng mức tối đa thì không đo đếm được. Đồng thời, số người không tự kiểm soát và nhận thức một cách rõ ràng về hành động của mình sau khi uống bia là rất lớn. Theo một nghiên cứu gần đây, có đến 60% - 90% số người tự lái xe sau khi uống rượu, bia thay vì đi taxi, xe ôm hoặc gọi người thân chở về.

Nằm trong chuỗi chương trình "Never drink and drive" từ năm 2008 đến nay, Diageo Việt Nam đã khởi động chiến dịch “Uống có trách nhiệm” nhằm kêu gọi mọi người hưởng ứng cam kết lái xe về nhà an toàn sau khi tham gia các buổi tiệc sử dụng đồ uống có cồn.

Trên chặng đường này, nhà vô địch Mika Hakkinen cũng đã đến Việt Nam đồng hành với chương trình trong chuyến đi vòng quanh thế giới của ông để thực hiện việc thu thập một triệu cam kết “Không uống rượu khi lái xe” trên toàn cầu. Chương trình này đã nhận được hơn 850.000 sự ủng hộ của những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội trên toàn thế giới cùng tham gia ký tên cam kết.

Ông Stephane Gripon, Tổng giám đốc Diageo Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi cam kết đóng một vai trò tích cực trong việc xây dựng một ý thức uống có trách nhiệm cho người tiêu dùng. Với 'Never drink and drive', chúng tôi hy vọng chương trình sẽ nhận được sự ủng hộ của những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam để từ đó lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng”.

Bên cạnh đó, từ năm 2006, Trung tâm Thông tin - Xuất bản của Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Diageo xuất bản các cuốn cẩm nang An toàn giao thông được phát miễn phí và sử dụng trong các chương trình đào tạo, cấp bằng lái xe nghiệp dư và chuyên nghiệp. Đây cũng là tài liệu tham khảo của bảo hiểm Bảo Việt nhằm kêu gọi mọi người tuân thủ luật giao thông. Các lần xuất bản đều có lời tựa và cảm ơn của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải. Cẩm nang này còn được sử dụng làm tài liệu đào tạo cho 1.000 lái xe buýt Hà Nội về nhận biết rủi ro.

Thông điệp đầy ý nghĩa "Không uống rượu khi lái xe" đã dần phổ biến đến hơn 225 triệu người trên thế giới thông qua các kênh truyền thông đại chúng, góp phần nâng cao ý thức của mọi người về uống có trách nhiệm không chỉ tại Việt Nam mà còn lan toả ra toàn cầu.

(Nguồn: Diageo Việt Nam)