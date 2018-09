Mỹ phẩm DMC tổ chức sự kiện làm đẹp cùng chuyên gia

Trong hai ngày 25 và 26/4, DMC tổ chức hội chợ chuyên ngành tóc, spa cùng các chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước.

Đây là sự kiện thú vị dành cho những người quan tâm tới ngành tóc, chăm sóc da và make up. Các chuyên gia đến từ nhiều nước có dịp chia sẻ về cách thức sử dụng mỹ phẩm làm đẹp cho chị em. Bên cạnh đó, show trình diễn thời trang tóc lấy cảm hứng từ cuộc sống thường nhật còn giúp khản giả thấy được vẻ đẹp gần gũi mà đầy sáng tạo. Chương trình được thực hiện bởi dàn siêu mẫu, Next Top Model cùng các chuyên gia tạo mẫu tóc đến từ Italy, Hong Kong và Việt Nam.

Triển lãm còn có sự xuất hiện của ông Alvin - Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam châu Á và châu Á Thái Bình Dương của Công ty Beauty Renaissance Trading PTE LTD và bà Nguyễn Thị Bích Liên - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại mỹ phẩm DMC.

Chương trình giới thiệu đến công chúng các thương hiệu nổi tiếng về chăm sóc da, trang điểm nhập khẩu từ Italy - Fontana, sản phẩm trang điểm; chăm sóc tóc Prosee, phụ kiện tóc Morris, Croc. DMC sẽ lựa chọn thương hiệu chăm sóc da từ Italy - Fontana để mở rộng thị trường phân phối tại Việt Nam.

Tham gia sự kiện, khách hàng không chỉ được tiếp xúc, trải nghiệm các sản phẩm cao cấp, thương hiệu nổi tiếng; có thêm kiến thức, hiểu biết về chăm sóc tóc, da, make up mà còn được theo dõi show trình diễn tóc của các chuyên gia. Chương trình mang đến những mẫu tóc, kiểu trang điểm có tính ứng dụng cao trong cuộc sống, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tự nhiên. Đây cũng là cơ hội để các spa và salon tại Việt Nam tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm cao cấp hiệu quả, phục vụ nhu cầu làm đẹp của phụ nữ Việt.

DMC là Công ty cổ phần thương mại mỹ phẩm được thành lập ngày 10/8/2004, nhằm cung ứng sản phẩm cũng như đào tạo làm đẹp cho phụ nữ. Phân phối cho hãng mỹ phẩm Nhật Bản với nguồn hàng chính hãng, chất lượng và uy tín, công ty nhanh chóng chiếm được cảm tình của khách hàng, các đại lý mỹ phẩm trong Hà Nội và các tỉnh thành. DMC lớn mạnh nhờ 2 hoạt động song song - thương mại và dạy nghề.

Sau thành công ban đầu, DMC thành lập trung tâm thẩm mỹ, đồng thời là nơi giới thiệu các mặt hàng của công ty. Nhằm mang đến cho phụ nữ Việt Nam các sản phẩm chăm sóc và làm đẹp chất lượng, DMC tập trung tìm hiểu kỹ về mỹ phẩm, đồ lót, đồ vệ sinh của thương hiệu lớn trên thị trường quốc tế như Prosee và trở thành nhà phân phối tại Việt Nam.

Năm 2007, công ty giới thiệu các thương hiệu sở hữu bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng với tiêu chí cốt lõi là an toàn cho khách hàng. Các sản phẩm cung cấp ra thị trường đều có xuất xứ rõ ràng, uy tín. Bên cạnh đó, DMC cũng là ngôi trường dạy làm đẹp cho nhiều chị em. Không ít spa, hair salon, make up đã thành danh trong nghành chăm sóc sắc đẹp từ đây. Công ty luôn quan tâm tổ chức các sự kiện, hội chợ chuyên ngành tóc, dưỡng da, make up, giúp mọi người có nhiều cơ hội tiếp cận và hiểu biết hơn về cách thức làm đẹp hiệu quả.

Chị Vũ Thị Lý, Beuty Salon Đông Lý chia sẻ: "Khi bước chân vào lĩnh vực spa, tôi may mắn được tham gia lớp học khóa đầu của Công ty DMC. Tại đây, tôi có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm chất lượng và hiệu quả cũng như hoàn thiện vẻ đẹp bản thân".

Chương trình hội chợ mỹ phẩm DMC diễn ra trong hai ngày 25 và 26/4 tại khách sạn Thiên Sơn Plaza, số 2 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tham dự sự kiện, khách hàng được trải nghiệm miễn phí dịch vụ làm đẹp, spa và make up do các chuyên gia thực hiện. Chi tiết xem tại facebook Mỹ phẩm Prosee hoặc website: myphamdmc.com, email dungbg1508@gmail.com. ĐT: 0986 497 775.

(Nguồn: Công ty mỹ phẩm DMC)