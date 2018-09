My Health ra mắt ứng dụng lưu trữ hồ sơ sức khỏe cá nhân tại Hà Nội

Theo ông Nguyễn Thành Trung (áo xanh) - Giám đốc Công ty TNHH MTV My Health, ứng dụng giúp người dùng lưu trữ hồ sơ giấy tờ về sức khỏe, nhắc lịch tiêm chủng… qua máy tính hoặc điện thoại di động. Bên cạnh đó, My Health còn tích hợp công nghệ xử lý dữ liệu người dùng trên nền tảng web-base, iOS, Android và công nghệ lưu trữ, xử lý dữ liệu trên máy chủ (server backend). Người dùng không phải trả phí khi sử dụng My Health.