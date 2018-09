Modern Life ưu đãi dịp 8/3

Chuỗi siêu thị Modern Life đang áp dụng nhiều chương trình giảm giá cho khách hàng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

Theo đó, với dịch vụ quà tặng “thần tốc”, khách được giao quà tặng miễn phí trong nội thành trong vòng 3 giờ đồng hồ. Từ ngày 8/3, khách hàng thành viên của chuỗi siêu thị Modern Life được giảm giá 10% khi dùng bữa tại hệ thống nhà hàng Thai Express, King BBQ, Seoul Garden. Ngược lại, khách hàng thành viên của hệ thống nhà hàng trên cũng được giảm giá 10% khi mua hàng tại chuỗi siêu thị này.

Chủ thẻ của các ngân hàng ABBank, ANZ, Vietinbank, Techcombank, VPBank, Maritime Bank, TPBank, HSBC đều được giảm 10% giá trị thanh toán khi mua hàng tại chuỗi siêu thị Modern Life. Các chủ thẻ cũng được hưởng các chính sách chăm sóc khách hàng như khách hàng thành viên của Modern Life, được giảm giá trong tháng sinh nhật và các chương trình ưu đãi đặc biệt áp dụng riêng của chuỗi siêu thị này.

Modern Life có nhiều sản phẩm ví như đồ pha lê cao cấp không chì Nachtmann (Đức). Với thiết kế tinh xảo, được thực hiện bởi nghệ thuật thổi thủ công truyền thống của Đức, các sản phẩm của Nachtmann như bình hoa, ly, cốc, đĩa đựng trái cây, bình đựng rượu… được đánh giá như tác phẩm nghệ thuật, sở hữu những đường cong, nếp gấp và độ trong không một chút tì vết nào…

Là thương hiệu sứ xương cao cấp của Italy, Nouva được lòng nhiều phái đẹp tại châu Âu. Với thiết kế hiện đại, chắc chắn nhưng không làm mất đi vẻ lãng mạn trẻ trung nhờ trang trí bắt mắt với các họa tiết giản đơn, ngộ nghĩnh (như in hình phong cảnh, cỏ cây hay vật nuôi yêu thích)… những chiếc cốc, đĩa sứ Nouva như đã được thổi hồn, mang lại nét tươi mới, lãng mạn cho những người ưa dùng đồ sứ.

Thương hiệu InterDesign (Mỹ) sẽ mang lại cho bạn nhiều sự chọn lựa hay. Những chiếc khay để đồ, cốc đánh răng, móc treo khăn, cốc ba ngăn đựng dụng cụ trang điểm… có thiết kế hiện đại, tính tiện ích và thời trang.

Bộ đồ ăn bằng sứ cao cấp của Luminarc (Pháp) được sản xuất và xử lý qua phương pháp tôi ở nhiệt độ cao, có khả năng chịu va đập (cao gấp 2 đến 3 lần so với hầu hết sản phẩm cùng độ dày, độ lớn khác trên thị trường). Luminarc sẽ cùng bạn và người thân khám phá những bí mật của nghệ thuật sắp đặt, trưng bày bàn ăn, giúp cho mỗi bữa ăn sum họp gia đình sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Bạn có thể đến với Hệ thống Diêu thị Modern Life để được tư vấn, được giới thiệu những món quà tặng:

- Modern Life Vincom Center Bà Triệu: Tầng 4, tháp A Vincom Bà Triệu, số 191 Bà Triệu, Hà Nội. Điện thoại: (04) 2220 0605.

- Modern Life Royal City: Tầng hầng B2, R6-5-8-S2-S3, Trung tâm thương mại Royal City, số 72 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Điện thoại: (04) 6664 1989.

- Modern Life The Garden: Tầng 3, S3-5-6 TTTM The Garden, KĐT The Manor, Đường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3787 8835.

- Modern Life Times City: Số 14 - 16 đường Thời đại, tầng hầm B1 TTTM Vincom Mega Mall Times City, số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3200 5123.

Mua hàng trực tuyến: www.modernlife.vn.

Mua hàng qua điện thoại: 18001715.

Fecebook: https://www.facebook.com/ModernLifeVietnam.

