Modern Life tặng chảo Yori Color

Từ 13h30 đến 14h30 các ngày từ 7/1 đến 9/1, bạn chỉ cần đăng ký thành viên và click để tham gia chương trình nhận quà Tết miễn phí cùng Modern Life.

Bạn có cơ hội (trở thành một trong 300 người may mắn) nhận được một chiếc chảo Yori Color với lớp chống dính an toàn Teflon Classic (Mỹ) trị giá 139.000 đồng.

Chương trình dành cho tất cả các công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi, giới tính, vùng miền… Chỉ cần bạn truy cập vào www.modernlife.vn để đăng ký thành viên và click vào banner giới thiệu chương trình… 300 chiếc chảo Yori Color (sử dụng lớp sơn chống dính 2 lớp Teflon Classic thế hệ mới có khả năng chống dính siêu bền, không chứa PFOA, an toàn cho sức khỏe) sẽ được tặng miễn phí cho 300 khách hàng click sớm nhất trong khuôn khổ chương trình tặng quà của Modern Life. Link tham gia chương trình tại đây.

Đây chỉ là một chương trình tặng quà trong rất nhiều chương trình khác mà Modern Life chuẩn bị triển khai như: Giờ vàng online (giảm 50%), mua một tặng một (2 sản phẩm khác nhau)… trong năm 2014 nhằm tri ân khách hàng - những người đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ mà Modern Life cung cấp.

Modern Life là website bán hàng trực tuyến của hệ thống chuỗi siêu thị đồ gia dụng cao cấp. Website cung cấp đa dạng mặt hàng cùng phong cách phục vụ nhanh, hiệu quả với nhiều tiện ích… Chỉ cần click chuột, bạn đã có thể chọn được một mặt hàng và chỉ mất một phút bạn đã hoàn thành xong thủ tục thanh toán…

Khi mua hàng trực tuyến tại Modern Life hoặc mua hàng qua điện thoại tại 18001715 (miễn phí), bạn sẽ được giao quà tặng trong vòng 3 giờ, giao hàng chậm nhất sau 24 giờ, được tư vấn miễn phí, được giải quyết mọi khiếu nại, thắc mắc. Đặc biệt, bạn được đổi trả hàng (miễn phí) trong vòng 7 ngày. Hơn nữa, các thông tin giao dịch như: tài khoản, tên tuổi, địa chỉ liên hệ… cũng được Modern Life cam kết bảo mật, tránh tối đa sự rò rỉ dữ liệu khách hàng.

Với hàng nghìn sản phẩm trong đó có nhiều thương hiệu nổi tiếng như: dao F.Dick (Đức), Wusthof (Đức), Kyocera (Nhật Bản), Legle (Pháp)… hay chảo Swiss Diamond (Thụy Sĩ), Roichen (Hàn Quốc) hoặc đồ nhựa Kis (Italy)… Modern Life được ví như một siêu thị trực tuyến, đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu mua sắm như: mua lẻ, mua theo nhóm hoặc mua dự án…

Đảm bảo về chất lượng các sản phẩm bán ra và mang đến cho khách hàng những cơ hội sử dụng các sản phẩm chính hãng cao cấp… Modern Life liên tục triển khai các chương trình ưu đãi đặc biệt như: giảm từ 5% đến 30% (tùy theo từng chương trình)… giảm trên giá trị đơn hàng cho khách hàng đăng ký thành viên; chương trình ngày hội đặt hàng online tại shop với mức chiết khấu cao cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Hệ thống siêu thị Modern Life:

Vincom Center Bà Triệu: Tầng 4, tháp A Vincom Bà Triệu, số 191 Bà Triệu, Hà Nội. Điện thoại: (04) 2220 0605

Royal City: Tầng hầng B2, R6-5-8-S2-S3, Trung tâm thương mại Royal City, số 72 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Điện thoại: (04) 6664 1989

The Garden: Tầng 3, S3-5-6 TTTM The Garden, KĐT The Manor, Đường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3787 8835

Times City: Số 14 – 16 đường Thời đại, tầng hầm B1 TTTM Vincom Mega Mall Times City, số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3200 5123

Fecebook: https://www.facebook.com/ModernLifeVietnam

(Nguồn: Modern Life)