Modern Life khuyến mại đồ gia dụng hàng hiệu

Mừng khai trương siêu thị thứ 4 tại Trung tâm thương mại Times City, mừng sinh nhật chuỗi, hệ thống siêu thị Modern Life triển khai chương trình khuyến mại, bán hàng ưu đãi lớn nhất của năm. Đây là cơ hội tốt để các bà nội trợ lựa chọn được những sản phẩm gia dụng hàng hiệu cho tổ ấm của mình.

Mang không khí Noel đến với mọi nhà, Modern Life dành riêng một không gian sắp đặt để trưng bày các sản phẩm trang trí dành cho mùa lễ hội. Từ vòng thông, bông tuyết, hộp quà, quả châu… tất cả được bố trí theo một ý tưởng đặc biệt, sáng tạo để gợi ý, giúp bạn dễ dàng tìm được phong cách trang trí phù hợp với căn nhà của mình. Các sản phẩm này đều được các chuyên gia trang trí sắp đặt của Modern Life lựa chọn kỹ càng với mong muốn góp phần làm sáng bừng không gian của mỗi gia đình, đón mùa lễ hội về.

Điểm tô thêm màu sắc giáng sinh cho ngôi nhà của bạn, các mặt hàng pha lê, thủy tinh cao cấp từ các thương hiệu lớn trên thế giới như Nuova (Italy), Anchor (Mỹ), Etna (Thái Lan), Union Victors (Thái Lan), Prouna (Hàn Quốc)… sẽ tạo nên những điểm nhấn thú vị tinh tế, sang trọng. Nét tinh xảo, sự điêu luyện trên từng đường nét trạm khắc của những sản phẩm pha lê thương hiệu Nachtmann (Đức) sẽ khiến cho ngày đặc biệt của bạn càng trở nên thật đặc biệt.

Những bộ ấm trà mang thương hiệu Noritake (Nhật) cũng là một trong những dòng sản phẩm bán chạy của hệ thống. Với thiết kế sang trọng, được làm từ sứ trắng, mịn, mỗi chi tiết trên bộ bình trà của Noritake (Nhật) đều được chăm chút tỉ mỉ với họa tiết bằng vàng 22k mạ quanh miệng ấm, chén tạo nên vẻ sang trọng đầy thanh lịch. Sản phẩm an toàn, cầm chắc tay mà tương đối nhẹ, thích hợp để dùng cho tiệc hoặc trang trí bàn ăn.

Các sản phẩm trang trí như hoa khô Srilanka, hoa giả Thái Lan (hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa lys…) làm từ chất liệu tạo cảm giác như thật, ngay cả khi chạm tay vào cánh hoa hay những mặt hàng phong thủy… Sản phẩm do Modern Life phân phối, được nhiều khách hàng quan tâm, lựa chọn làm quà tặng khi xuân sang, Tết đến với ý nghĩa mang đến nhiều lộc tài, may mắn. Bạn cũng có thể chọn mua những mặt hàng chuyên dùng cho nhà bếp.

Những thương hiệu có tên tuổi như dao Wusthof (Đức), F.dick (Đức), Kyocera (Nhật Bản)… với đầy đủ các loại dao đủ kích thước đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng như chặt, cắt, gọt… Tất cả loại dao này đều là sản phẩm đảm bảo an toàn tiếp xúc thực phẩm, có độ bền cao, không han gỉ, chống ăn mòn và được phủ lớp bảo vệ lưỡi, giúp không bị trầy xước và làm hỏng thớt trong suốt quá trình sử dụng.

Những chiếc chảo Swiss Diamond đến từ Thụy Sĩ, được phủ gần 200.000 hạt kim cương, có khả năng dẫn nhiệt, chịu nhiệt tốt (tới 500 độ F/260 độ C), tỏa nhiệt đều làm cho các loại thực phẩm chín đều trong chảo, không hề bị dính mà không cần phải sử dụng dầu mỡ… Nhờ công dụng này, Swiss Diamond đã mang đến một trải nghiệm nấu ăn cao cấp, bất ngờ nhưng chứa nhiều thú vị cho người sử dụng.

Những mặt hàng gia dụng cao cấp mang thương hiệu Yori - thương hiệu thuộc bản quyền của Modern Life cũng đáng để bạn lưu tâm khi tham quan, mua sắm. Các sản phẩm đến từ Yori đa dạng, tiện dụng như rổ quay rau, thiết bị đựng đồ đa năng, nồi cơm điện… cho tới chảo chống dính, các bộ nồi với đủ chất liệu, màu sắc, kích cỡ được sản xuất theo công nghệ tiên tiến đáy 3 lớp, hấp thụ nhiệt tốt, độ bền cao và kiểu dáng sang trọng lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu. Tất cả sẽ là điểm nhấn góp phần làm cho gian bếp của gia đình bạn trở bên hấp dẫn và sang trọng.

Yori vừa ra mắt dòng chảo Yori sử dụng lớp chống dính an toàn Teflon thế hệ mới. Sản phẩm iêu bền, chống dính tốt, không chứa PFOA, an toàn cho sức khỏe.

Nhân dịp sinh nhật Modern Life, từ nay đến ngày 31/1/2014, khách sẽ được giảm giá 20% khi mua các sản phẩm pha lê Nachtmann (Đức); 25% dao, thìa dĩa lẻ Tramontina (Bra-xin); 35% các sản phẩm hộp đựng đồ, kệ… của thương hiệu Kis (Italy), 20% hoa Srilanca. Chương trình "Giờ vàng" vào lúc 10h và 18h hàng ngày là cơ hội để bạn sở hữu bộ nồi cao cấp Yori với giá chỉ 1,299 triệu đồng, thay vì giá bán lẻ 2,199 triệu đồng và nhiều sản phẩm giá trị khác với số lượng có hạn.

Hệ thống Siêu thị Modern Life:

- Modern Life Vincom Center Bà Triệu: tầng 4, tháp A Vincom Bà Triệu, số 191 Bà Triệu, Hà Nội. Điện thoại: (04) 2220 0605.

- Modern Life Royal City: tầng hầng B2, R6-5-8-S2-S3, Trung tâm thương mại Royal City, số 72 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Điện thoại: (04) 6664 1989.

- Modern Life The Garden: tầng 3, S3-5-6 TTTM The Garden, KĐT The Manor, Đường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3787 8835.

- Modern Life Times City: số 14 - 16 đường Thời đại, tầng hầm B1 TTTM Vincom Mega Mall Times City, số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mua hàng trực tuyến: www.modernlife.vn.

Mua hàng qua điện thoại: 18001715.

Fecebook: https://www.facebook.com/ModernLifeVietnam.

(Nguồn: Modern Life)