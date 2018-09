MobiFone 'ghi điểm' với khách hàng bằng chương trình Care360

Nhà mạng tổ chức chương trình chăm sóc khách hàng mang tên "Care360” nhằm giúp người dùng tận hưởng nhiều tiện ích trong cuộc sống.

Sau hợp tác với nhà mạng Comvik (Thụy Điển), MobiFone luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, nhà mạng này còn xây dựng hệ sinh thái gồm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình, phân phối bán lẻ và đa dịch vụ. Với việc phủ sóng 4G trên toàn quốc, MobiFone muốn mang tới dịch vụ toàn diện cho khách hàng.

Từ nền tảng hạ tầng, MobiFone cung cấp dịch vụ cho hơn 40 triệu thuê bao sử dụng mạng. Bên cạnh đó, nhà mạng này phát triển ứng dụng giúp khách hàng quản lý thuê bao như My MobiFone, mConnect, MobiFone Next… Trong đó, mConnect (cung cấp mã mua hàng ưu đãi từ đối tác của MobiFone dành cho khách hàng), My MobiFone (giúp khách quản lý thông tin tài khoản, khuyến mại) và MobiFone Next (với tính năng nạp tiền điện thoại qua mã QR code) là ba trong số những ứng dụng được khách hàng của MobiFone quan tâm.

Để tiết kiệm thời gian, MobiFone phát triển hệ thống tự động thanh toán và nạp tiền. Hệ thống này có khả năng tự nâng hạn mức sử dụng tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Khách hàng được chăm sóc toàn diện tại MobiFone.

Trên thị trường quốc tế, MobiFone cung cấp các gói cước thoại, nhắn tin và Data Roaming với giá 4,88 đồng/10KB data. Với hợp đồng ký với 530 nhà mạng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, MobiFone cung cấp dịch vụ chuyển vùng quốc tế qua kênh tin nhắn tới đầu số 994.

Bên cạnh đó, MobiFone dành lời tri ân tới khách hàng đặc biệt bằng các dịch vụ như đưa đón tới sân bay, cộng điểm thẻ VietnamAirlines (lên đến 1.000 điểm), đón tiễn khách tới các chặng bay quốc tế… Nhóm khách hàng này được MobiFone dành đội ngũ chăm sóc khách hàng riêng để được phục vụ tốt nhất.

Ngoài ra, nhà mạng dành nhiều chương trình chăm sóc khách như ưu đãi nghỉ dưỡng hè, chương trình chăm sóc sức khỏe, tặng quà sinh nhật… Với phương châm: “Tất cả vì khách hàng”, MobiFone mong muốn chia sẻ giá trị tinh thần đến khách hàng thân thiết.

(Nguồn: MobiFone)