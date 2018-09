MobiFone cung cấp gói dịch vụ tiện ích cho iPhone 7

Các gói iPlan đi kèm khi mua iPhone giúp tín đồ 'táo khuyết' có thể tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ lại thỏa sức trải nghiệm dịch vụ.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, smartphone trở thành vật bất ly thân đối với con người. Và để kết nối với thế giới, họ cần data, gói cước 3G, sắp tới là 4G. Đây cũng là lý do mà việc phân phối smartphone cao cấp luôn đi kèm với các gói cước. Bởi lẽ, nếu smartphone là phần cứng thì các gói cước, tiện ích chính là phần mềm.

Trong chiến dịch phân phối iPhone 7, 7 Plus, các nhà mạng cũng nhanh chóng đưa ra những gói cước, tiện ích cho dòng máy này, điển hình có MobiFone. Nhà mạng đã xây dựng chính sách để mỗi chiếc iPhone 7, 7 Plus đến tay người tiêu dùng có đủ phần cứng, phần mềm. Với chiến lược này, các gói cước của MobiFone đều sở hữu mức giá cạnh tranh ở phân khúc giá rẻ, hỗ trợ nhiều dung lượng data, giúp việc truy cập Internet trở nên dễ dàng hơn.

Cụ thể, MobiFone thiết kế 3 gói cước dành cho thuê bao trả sau mua iPhone 7, 7 Plus với các bản dung lượng 32-256GB. Các gói cước này đều được khuyến mãi dung lượng lớn. Theo đó, gói iPlan 1 miễn phí 300 phút gọi thoại trong nước và 3,6GB dung lượng tốc độ cao mỗi tháng; iPlan 6 miễn phí 500 phút thoại nội mạng và 4GB dung lượng tốc độ cao; iPlan 7 miễn phí 700 phút thoại nội mạng và 9GB dung lượng tốc độ cao mỗi tháng. Đây là các mức gói cước dựa trên nhu cầu sử dụng thoại, data hàng tháng. Khi sử dụng các gói cước này, khách hàng chỉ cần ký quỹ một số tiền nhất định và hết thời hạn cam kết 12 tháng sẽ nhận lại khoản tiền này (iPlan 1 là 770.000 đồng, iPlan 6 là 4,96 triệu đồng và iPlan 7 là 8,26 triệu đồng).

Cùng với các gói cước là giá bán các phiên bản iPhone tương ứng. Theo đó, khách hàng trả sau sử dụng càng nhiều cước điện thoại thì số tiền bỏ ra ban đầu mua iPhone 7 càng ít. Ví dụ, khi mua iPhone 7 Plus 256GB dùng gói iPlan 7 (mức sử dụng cước hàng tháng từ một triệu đồng), khách hàng chỉ phải trả 17,87 triệu đồng, thay vì 27,99 triệu đồng nếu mua iPhone 7 Plus 256GB không kèm gói cước. Như vậy, iPhone 7 Plus 256GB kèm gói iPlan 7 giúp khách hàng tiết kiệm tới 10,12 triệu đồng. Đối với những khách hàng sử dụng ít cước điện thoại hàng tháng, có thể tham khảo gói iPlan 1 (từ 171.000 đồng mỗi tháng). Nếu mua iPhone 7 bản 32GB, khách hàng chỉ phải trả 17,08 triệu đồng so với việc mua không kèm gói cước là 18,78 triệu đồng.

Cùng với việc xây dựng các gói cước hợp lý cho khách hàng, MobiFone còn hỗ trợ nhiều tiện ích khác như dịch vụ giải trí, giá trị gia tăng, truyền hình, video… Tới đây, nhà mạng còn cung cấp các dịch vụ 4G, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dùng.

(Nguồn: MobiFone)