Mô hình học chủ động tại AMA

Với Active Learning Kids Teens, phụ huynh có thể chọn và ghép những ngày trong tuần tạo lịch học riêng, chủ động thời gian cho con em mình.

Ngày nay, các em học sinh và phụ huynh bị cuốn vào luồng học thêm các môn từ trường đến những cơ sở dạy thêm, điều này khiến cho các em không kịp "hấp thu" kiến thức đã học lại phải nhét vào những kiến thức khác. Vậy, học tập như thế nào để mang lại hiệu quả? Để các em không phải chịu áp lực mà hiệu quả hơn? Theo nhiều nghiên cứu của các đơn vị giáo dục uy tín trên thế giới, trẻ con chỉ học tốt khi thể trạng khỏe mạnh, chủ động và yêu thích môn học.

Để giảm áp lực và học tập hiệu quả, hệ thống trung tâm Anh ngữ AMA mang đến chương trình học Active Learning Kids Teens. Phụ huynh có thể chọn và ghép những ngày trong tuần để tạo thành một lịch học riêng cho con mình, các em học sinh không sợ bị mất bài vì đây là mô hình học chủ động và kèm cặp theo giáo trình cá nhân.

Với Active Learning Kids Teens, phụ huynh có thể chọn và ghép những ngày trong tuần tạo thành một lịch học riêng, chủ động thời gian cho con em mình.

Ngoài nội dung học tiếng Anh theo bộ giáo trình, Our Discovery Island và My Little Island mang lại cho các em nhiều khám phá mới, bổ ích. Các em học sinh còn được thực hành tại phòng chức năng “functional room”, khám phá những mô hình thực tế theo chủ đề về khoa học địa lý, sinh học, toán học, lịch sử Hy Lạp, Ai Cập... Tham gia những tiết học bổ ích này. các em đều thích thú, nhớ và vận dụng nhanh những từ, câu, chữ tiếng Anh đã học và mới khám phá.

Phòng học kiểu mới với các giáo cụ trực quan sinh động.

Những điểm mạnh của mô hình học mới Active Learning Kids - Teens:

Giờ học linh động: học viên có thể đến lớp bất kỳ thời gian nào trong ngày, trong tuần mà không phải lo lắng bị mất buổi vì trùng thời gian với lịch học thêm các môn khác.

Sĩ số lớp học thấp: mỗi nhóm lớp có tối đa 8 học viên, giáo viên có thể giảng dạy và theo sát tiến trình học tập của từng học sinh.

Luyện phát âm tiếng Anh một thầy một trò với giáo viên bản ngữ: chương trình giúp học viên làm quen, thực hành nghe và nói tiếng Anh, học tác phong giao tiếp của người bản xứ và chỉnh sửa phát âm chuẩn ngay từ bé.

Học viên được học tiếng Anh với các môn khoa học: toán học, lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên, thực hành môn học trên các giáo cụ trực quan, giúp tăng khả năng ghi nhớ và phát huy năng lực sáng tạo.

Phương pháp học cá nhân hóa, bám sát trình độ và sở thích của học viên, giúp phát huy thế mạnh và khắc phục điểm yếu trong suốt quá trình học.

Trung tâm đảm bảo kết quả đầu ra theo tiêu chuẩn Quốc tế của Cambridge (Starters, Movers, Flyers, KET, PET) sau khi kết thúc cấp độ học.

Người học có cơ hội nhận 100% học bổng giao lưu văn hóa ASEAN tại Thái Lan với chương trình học tiếng Anh kết hợp du lịch, giao lưu, tìm hiểu văn hóa với nhiều hoạt động bổ ích và lý thú.

Nhân dịp năm học mới 2014 – 2015, từ ngày 5/9 đến 24/9, phụ huynh và học viên khi đăng ký khóa học Active Learning Kids Teens sẽ được nhận ngay các phần quà: đồ chơi trí tuệ của Toysrus.com, balo AMA, áo thun AMA xinh xắn, tiện dụng. Ưu đãi học bổng đặc biệt khi đăng ký Happy Hours (lịch học tối thứ 3 - thứ 5, chiều thứ 7 – chủ nhật). Thông tin chi tiết, liên hệ: trung tâm Anh ngữ AMA, 186 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP HCM. ĐT: (08) 3930 2861; website: www.ama.edu.vn. Hệ thống trung tâm Anh ngữ AMA trên toàn quốc, xem tại đây.

(Nguồn: Trung tâm Anh ngữ AMA)