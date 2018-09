Mô hình bán lẻ chuẩn Apple tại FPT shop

FPT Retail là đại lý ủy quyền của hãng Apple - đối tác bán lẻ duy nhất của Apple tại Việt Nam được công nhận có đầy đủ các mô hình bán lẻ theo đúng chuẩn của Apple toàn cầu gồm: APR, AAR và CES.

Yếu tố con người luôn là một trong những mấu chốt thành công của công ty. Trong kinh doanh bán lẻ, con người càng quan trọng vì tương tác trực tiếp với người tiêu dùng. "FPT Shop quan tâm đến việc kiến tạo các gói sản phẩm, dịch vụ tốt từ bên trong. Sản phẩm đến từ nhà sản xuất không phải cứ thế thuần tuý bán lại cho khách hàng, chúng tôi lồng vào đó 'đặc trưng FPT Shop' - đó là chế độ chăm sóc khách hàng đặc biệt. Cụ thể, khách hàng có thể đổi trả, được hỗ trợ gói bảo hành vàng, mức bồi thường có thể lên đến 100%, được đổi máy mới ngay cả do chính tay mình vô tình làm hư hỏng…”, ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Phát triển Kinh doanh FPT Shop, khẳng định.

Không chỉ là chuyên gia tư vấn, FPT Shop còn tư vấn khách quan như “một người bạn”, họ sẵn sàng tư vấn trung thực về điểm mạnh, yếu ở từng dòng sản phẩm và chính khách hàng mới là người quyết định. FPT Shop và cả khách hàng đều biết rằng sản phẩm,dịch vụ nào cũng có ưu và khuyết điểm. Xét ở một khía cạnh nào đó, FPT shop đang mạo hiểm khi theo hướng này vì không nhiều công ty bán lẻ cùng ngành thực hiện.

Từ tháng 3/2014, tiện ích trải nghiệm càng tăng khi khách hàng có thể dùng thử iPhone, iPad trong 7 ngày.

Về sản phẩm, chiến lược của công ty là phải tốt từ bên trong, với 3 ưu điểm nổi trội - điều khiến khách hàng khó lòng bỏ qua khi cân nhắc chọn mua sản phẩm công nghệ, cụ thể:

Khách hàng được thỏa thích trải nghiệm sản phẩm trước khi mua: FPT Shop được đầu tư hàng triệu USD bởi các hãng lớn như Samsung, Sony, Nokia… để xây dựng hệ thống khu trải nghiệm hiện đại cho 150 cửa hàng (đến hết năm 2014) và được cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh hơn nữa trong tương lai.

Sản phẩm mua tại FPT Shop hoặc F.Studio by FPT được chăm sóc trọn đời: mua sản phẩm tại đây khách hàng có thể đổi trả và được bồi thường mới 100% ngay cả do chính tay mình vô tình làm hư hỏng. Rất nhiều khách hàng đã gửi thư cám ơn và bất ngờ khi được đổi máy mới trong nhiều tình huống khác nhau, mặc dù theo quy định của hãng là những trường hợp này bị từ chối bảo hành.

Hai chính sách nằm trong chương trình này gồm: “Bảo hành vàng - vào nước, rơi vỡ… vẫn được đổi mới" và “Dùng thử iPhone, iPad trong 7 ngày - đổi trả miễn phí”. Tham khảo tại đây.

Nhiều giá trị cộng thêm: Bên cạnh ưu đãi về giá, FPT Shop, F.Studio cũng tập trung vào các giá trị cộng thêm tạo nên sự khác biệt tinh tế trong dịch vụ khách hàng như: tài trợ lãi suất mua hàng trả góp 0%, tặng quà chính hãng, ưu đãi mua hàng giảm giá với các đối tác.

Chị Tuyết Mai nhận lại chiếc iPhone 4 8GB mới 100%, xem thêm bức thư tay từ chị tại đây.

Năm 2013, doanh thu toàn FPT Retail (gồm cả FPT Shop và F.Studio by FPT) tăng 3 lần so với năm 2012. Trong 3 tháng đầu năm 2014, riêng mảng kinh doanh trực tuyến tăng gấp 4 lần so với cuối năm 2013, vượt kế hoạch quý 1, 2014.

FPT Retail là đại lý ủy quyền của hãng Apple - đối tác bán lẻ duy nhất của Apple tại Việt Nam được công nhận có đầy đủ các mô hình bán lẻ theo đúng chuẩn của Apple toàn cầu gồm: APR, AAR và CES. Các cửa hàng F.Studio by FPT là điểm tiếp nhận bảo hành chính hãng sản phẩm iPhone tại Việt Nam, với mức doanh thu bán lẻ sản phẩm Apple đứng đầu cả nước trong các nhà bán lẻ cùng ngành.

Thông tin thêm: www.fptshop.com.vn, hotline 1900 6606

(Nguồn: FPT Shop)