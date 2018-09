Minh bạch hơn về lương trong tuyển dụng tại Việt Nam

Theo Jobstreet.com, mức lương tuyển dụng của Việt Nam còn khá thấp, thiếu minh bạch so với các quốc gia trong khu vực.

Thị trường lương Việt Nam - người lao động vẫn chưa hài lòng

Qua những nghiên cứu của JobStreet.com về thị trường lao động tại Việt Nam, 60% người lao động không biết thông tin về mức lương trước khi ứng tuyển - điều khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc đàm phán mức lương với nhà tuyển dụng. 54% lao động cho rằng mình nhận được mức lương thấp hơn so với thị trường và 80% nhân sự trong nước không hài lòng về mức lương.

Trên thực tế, mức lương của người lao động Việt Nam vẫn chưa cao khi 31% người lao động có mức thu nhập 3-5 triệu đồng, trong khi 36% phải chi tiêu 2-4 triệu đồng mỗi tháng. Chính vì vậy, 68% người lao động Việt Nam cho rằng “thu nhập không đủ chi tiêu” và sống “khá chật vật vào mỗi cuối tháng”. 94% nhân sự tại Việt Nam mong muốn được biết về thông tin mức lương trước khi ứng tuyển.

Ngược lại, từ phía nhà tuyển dụng, vẫn còn tồn tại những lý do khiến họ không muốn chia sẻ thông tin về mức lương khi đăng quảng cáo việc làm bởi “mức lương không cạnh tranh, khó thu hút ứng viên” hay lo ngại “lộ thông tin về lương đối với nhân viên nội bộ”. Điều này khiến nhiều ứng viên, đặc biệt là sinh viên mới ra trường và nhân viên ít kinh nghiệm gặp khó khăn khi đàm phán mức lương với nhà tuyển dụng, cũng như khó đạt được việc làm với mức lương mong muốn.

Tuy nhiên, nhiều nhà tuyển dụng cho rằng việc chia sẻ thông tin mức lương với ứng viên trước khi phỏng vấn giúp mang lại những lợi ích nhất định như tiết kiệm thời gian và công sức đàm phán giữa hai bên, giúp nhà tuyển dụng dễ thu hút được ứng viên trong ngân sách mà công ty quy định. Hơn nữa, việc thông báo mức lương trước được xem là một bước ngoặt lớn trong tiến trình “minh bạch hoá” thị trường tuyển dụng tại Việt Nam.

Mức lương Việt Nam vẫn thấp so với các nước trong khu vực

Dựa trên số liệu mức lương do JobStreet.com tổng hợp, mức lương dành cho nhân sự Việt Nam vẫn còn khá thấp so với Singapore và Malaysia. Điển hình với ngành nhân sự, một vị trí quản lý cấp cao tại Việt Nam có mức lương thấp hơn khá nhiều so với các nước Đông Nam Á khác khi ở mức 1.310 - 1.845 USD - thấp hơn khoảng 4 lần so với mức lương của Singapore là 5.102 - 8.241 USD. Mức lương tháng tại vị trí này của Malaysia tuy có thấp hơn Singapore nhưng vẫn nhỉnh hơn Việt Nam, ở mức 2.326 - 4.434 USD.

Báo cáo lương của JobStreet.com cũng đã chỉ ra 10 ngành có mức lương cao nhất tại vị trí nhân viên là y tế ở mức hơn 24 triệu đồng; thư ký, trợ lý, điều hành ở mức hớn 18,9 triệu đồng; công nghệ thông tin ở mức hơn 18,8 triệu đồng; quản lý khách sạn và dịch vụ du lịch ở mức hơn 18,7 triệu đồng;, quản trị viên tập sự ở mức hớn 18,3 triệu đồng; kỹ sư ở mức hơn 17,9 triệu đồng,kinh doanh; bán hàng ở mức hơn 17,7 triệu đồng; phóng viên, biên tập viên ở mức hơn 12,3 triệu đồng; bất động sản ở mức hơn 17,2 triệu đồng và tiếp thị, phát triển kinh doanh ở mức hơn 17,2 triệu đồng. Chi tiết về báo cáo lương tại đây.

Minh bạch mức lương - khó khăn nhưng phù hợp với sự phát triển bền vững

Hiểu được sự cần thiết, lợi ích cũng như những khó khăn của cả người lao động và nhà tuyển dụng, JobStreet.com chủ động đưa những công cụ mới, tiên phong và sáng tạo hơn, bao gồm việc yêu cầu nhà tuyển dụng minh bạch mức lương trong tuyển dụng. Điều này làm cho JobStreet.com gặp không ít khó khăn trong quá trình tiếp xúc với khách hàng. Tuy nhiên, JobStreet.com đã thu lại thành quả đáng kể với 99% công việc đăng tuyển trên website niêm yết mức lương đầy đủ - điều mà ít trang web việc làm tại Việt Nam thực hiện được.

Đây là một trong những thành công bước đầu của JobStreet.com trong việc xây dựng nền tảng tuyển dụng của thị trường Việt Nam tiên tiến và hiệu quả hơn. Với tiêu chí khi tham gia vào các thị trường trong khu vực là "Nâng tầm cuộc sống thông qua nghề nghiệp tốt hơn", chức năng niêm yết mức lương của website đã giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp đúng nơi và đúng lúc. Mặt khác, khi các nhà tuyển dụng đang gặp khó khăn trong việc quảng bá thương hiệu tìm nhân tài, JobStreet.com phần nào giúp doanh nghiệp thể hiện thế mạnh thông qua tin đăng tuyển dụng.

Một thị trường cạnh tranh và minh bạch giúp nhân tài có thể phát triển khả năng hướng đến những mục tiêu cao hơn trong nghề nghiệp. Từ đó, việc lực lượng lao động tăng được mức cạnh tranh so với các nước trong khu vực là mục tiêu cuối cùng của JobStreet.com tại thị trường Việt Nam.

JobStreet.com cũng đã giới thiệu mẩu tin tuyển dụng 5 sao với nhiều chức năng sáng tạo như thể hiện mức lương, thông tin doanh nghiệp, xem những người cùng ứng tuyển... nhằm mục tiêu giúp người lao động hiểu rõ hơn về những yêu cầu của doanh nghiệp đồng thời có nền tảng để so sánh mình với các ứng viên khác cho cùng vị trí. Xem thêm về tin tuyển dụng 5 sao tại đây.

Thông tin về JobStreet.com

JobStreet.com là mạng quảng cáo việc hàng đầu Đông Nam Á, hiện có mặt tại Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, và Việt Nam. Tháng 11/2014, JobStreet.com trở thành thành viên của SEEK Limited được niêm yết trên sàn chứng khoán Australia (Australian Stock Exchange) và là mạng việc làm lớn nhất thế giới trên phương diện thị trường vốn hoá. Là thành viên của SEEK, JobStreet.com có thể tận dụng sản phẩm đẳng cấp quốc tế để kết nối và phục vụ hơn 300.000 công ty với hơn 15 triệu lượt ứng viên trên toàn Đông Nam Á.

(Nguồn: JobStreet.com)