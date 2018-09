Miễn phí chuyển tiền quốc tế tại Maritime Bank

Ngân hàng miễn điện phí cho các giao dịch chuyển tiền tại quầy qua SWIFT từ nay đến hết 29/9.

Đồng hành cùng du học sinh và các bậc phụ huynh, Maritime Bank triển khai chương trình "Chuyển tiền quốc tế, điện phí 0 đồng", miễn điện phí cho các giao dịch chuyển tiền tại quầy qua SWIFT (Hiệp hội viễn thông tài chính liên Ngân hàng quốc tế).

Dịp này, cùng với du học, các mục đích chuyển ngoại tệ hợp pháp khác như du lịch, định cư ở nước ngoài, chữa bệnh, công tác, trợ cấp cho thân nhân… cũng sẽ được miễn điện phí. Chương trình áp dụng cho 500 khách hàng đầu tiên khi giao dịch qua SWIFT với nguồn ngoại tệ mua tại ngân hàng tối thiểu 10.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị quy đổi tương đương).

Chuyển tiền quốc tế không còn tốn kém với ưu đãi từ Maritime Bank.

Với mạng lưới trên 270 chi nhánh, phòng giao dịch trải rộng khắp cả nước, Maritime Bank đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ của khách hàng nhanh chóng (trong 15 phút) theo tỷ giá ưu đãi, linh hoạt, cạnh tranh. Khách hàng cũng sẽ được đáp ứng tối đa hạn mức theo quy định của ngân hàng các ngoại tệ mạnh và phổ biến như USD, AUD, SGD, HKD, GBP, Euro, yên Nhật (JPY), won Hàn Quốc (KRW)...

Thông qua hệ thống viễn thông tài chính liên Ngân hàng quốc tế SWIFT, khách hàng có thể chuyển tiền từ Việt Nam tới hàng nghìn ngân hàng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới qua Maritime Bank một cách nhanh chóng, bảo mật, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Khách hàng giao dịch chuyển tiền quốc tế được miễn điện phí tại quầy qua SWIFT từ nay đến hết 29/9.

Maritime Bank không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang tới những trải nghiệm tốt cho khách hàng, đặc biệt là lĩnh vực thanh toán quốc tế. Năm 2017, Maritime Bank nhận giải thưởng Ngân hàng Ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp do Ngân hàng châu Á - ABF trao tặng; giải thưởng Elite Quality Recognition Awards năm 2017 dành cho tổ chức có năng lực triển khai nghiệp vụ chuyển tiền tốt nhất do Ngân hàng JP Morgan trao tặng; Giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2017 do Global Finance trao tặng...

Thông tin chi tiết về mục đích, thủ tục và hạn mức mua ngoại tệ tham khảo tại đây. Để biết thêm về chương trình, khách hàng liên hệ chi nhánh Maritime Bank gần nhất, gọi tới tổng đài 1800599999 (miễn phí) - 024.39445566 hoặc truy cập website: www.msb.com.vn.

(Nguồn: Maritime Bank)