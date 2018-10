Maritime Bank trao giải thưởng 66 triệu đồng cho khách hàng may mắn

Chị Nguyễn Thị Dùng và Trương Kim Thúy nhận giải nhất tháng 8 khi sử dụng gói tài khoản và gửi tiết kiệm M-Saving.

Hai giải nhất trong tháng 8 của chương trình mừng sinh nhật 27 năm "Chọn Maritime Bank: Quà nhận ngay - Vận may trúng lớn" vừa được Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam trao cho chị Trương Kim Thúy (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Thị Dùng (Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên). Đây là hai khách hàng may mắn nhận thưởng 66 triệu đồng mỗi giải khi sử dụng gói tài khoản và gửi tiết kiệm M-Saving của Maritime Bank trong tháng 8.

Chị Nguyễn Thị Dùng cho biết rất bất ngờ khi biết tin mình trúng giải vì ban đầu, chị chỉ nghĩ đơn giản, có hơn 100 triệu chưa dùng đến thì gửi tiết kiệm. Chị đang có bầu nên hy vọng lúc sinh con ra, sẵn có một khoản để dùng hoặc nếu chưa tiêu đến, đó sẽ là khoản tích góp cho con sau này. Nhưng không ngờ, chị lại trúng giải lớn, có thêm tiền cho con.

Chị Nguyễn Thị Dùng là một trong số 2 khách hàng may mắn nhất của chương trình “Chọn Maritime Bank: Quà nhận ngay – Vận may trúng lớn” tháng 8/2018 nhận giải thưởng tiền mặt 66 triệu đồng.

Nói về những trải nghiệm với sản phẩm của Maritime Bank, vị khách may mắn chia sẻ dù số tiền không quá lớn nhưng vẫn muốn tìm nơi gửi vừa an toàn, vừa có lãi suất tốt. Bởi vậy, sau khi tìm hiểu một số nơi, chị quyết định gửi góp tiết kiệm Ong vàng theo chương trình M-Saving của Ngân hàng Hàng Hải để có cơ hội nhận lãi suất lên đến 8,9% một năm. Ngoài ra, nhân dịp sinh nhật ngân hàng, khách hàng có cơ hội nhận được giải đặc biệt 666 triệu đồng hoặc giải nhất của tháng trị giá 66 triệu đồng mỗi giải.

Chị Dùng thấy cách thức tham gia khá đơn giản, chỉ cần đăng ký M-Saving với các điều kiện khác như duy trì số dư tài khoản bình quân hàng tháng 5 triệu đồng và mở sổ tiết kiệm trực tuyến từ một triệu đồng trở lên là được. Việc gửi góp hàng tháng có thể gửi trực tuyến, rất tiện lợi với dân công sở như chị. Bên cạnh những trải nghiệm tốt về sản phẩm gửi tiết kiệm, khách hàng này cho hay cũng đang sử dụng và thích gói tài khoản M1 của Maritime Bank vì được miễn nhiều loại phí như chuyển khoản nội - ngoại mạng, rút tiền nội - ngoại mạng, SMS banking, internetbanking...

Ngoài 2 giải thưởng trị giá 66 triệu đồng được trao cho hai khách hàng may mắn trên, giải thưởng tháng 8 của "Chọn Maritime Bank: Quà nhận ngay – Vận may trúng lớn" còn được trao tặng đến hàng nghìn khách hàng khác với hai giải 6 triệu đồng tiền mặt. Hơn 2.000 quà tặng hiện vật vào thứ Năm - ngày Vàng. Gần 4.000 giải tiền mặt mỗi ngày và gần 2.000 khách hàng được hoàn tiền tới 50% khi nạp thẻ điện thoại qua Internet Banking của Maritime Bank. Đây là những khách hàng may mắn của tháng đầu tiên (tháng 8) trong chương trình mừng sinh nhật 27 năm với hơn 35.000 giải thưởng được trao tặng trong ba tháng (8, 9 và 10). Giải thưởng đặc biệt lên tới 666 triệu đồng.

