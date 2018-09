Lý do nhiều người tham gia cuộc thi 'Be the man'

Động lực chính của những người tham gia cuộc thi là chia sẻ và tôn vinh người đàn ông thực thụ của mình.

Cuộc thi "Be the man - Đàn ông thực thụ" do nhãn hàng thời trang nam Aristino tổ chức thu hút nhiều bài dự thi ngay ở tuần đầu tiên. Đây là cơ hội để người tham dự chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm hoặc đưa ra quan điểm "Thế nào là đàn ông thực thụ?" qua hai hình thức - Video hoặc hình ảnh kèm bài viết. Giải thưởng lớn nhất của cuộc thi là 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều quà tặng khác.

Trong bài dự thi của mình, bạn Na Na - một thí sinh với bài chia sẻ về cha cho biết khi đọc thông tin về cuộc thi, bạn nghĩ ngay về cha của mình. Bạn tham dự cuộc thi và viết về cha không phải vì số tiền thưởng của chương trình mà chỉ muốn chia sẻ về người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình.

Bạn Na Na chụp ảnh cùng người thân.

Na Na viết: "Tôi còn nhớ khi vào đại học, đang sắp xếp đồ đạc và mang theo đồ ăn mẹ cho lên Sài Gòn, cha cầm đòn bánh tét đem đến và nói mang lên đó mà ăn. Tôi ngạc nhiên kinh khủng, cha tôi và tôi chưa bao giờ nói chuyện tới hai câu, tôi cứ nghĩ cha không quan tâm gì đến mình, tự nhiên tôi thấy cay cay mắt và không thể nói gì được, chỉ lẳng lặng bỏ bánh vào balo. Thật tình tôi không mê món bánh tét lắm nhưng không thể từ chối vì biết dù không nói gì nhưng tôi nhận ra cha vẫn rất thương con gái, giống như mẹ vậy".

Cuộc thi như một phương tiện truyền tải những tâm tư, tình cảm, giúp mỗi người tham gia tự tin bộc lộ cảm xúc của mình một cách tự nhiên. Qua những bài dự thi, có nhiều người ông, cha, chồng, người bạn thực thụ xứng đáng được tôn vinh. Họ được ví như trụ cột vững chãi, là chỗ dựa cho những người thân yêu, không ngại khó khăn để che chở, bảo vệ gia đình của mình. Thông qua cuộc thi, những người tham gia muốn nhắn gửi tới người đàn ông của mình những lời yêu thương, cảm ơn sâu sắc mà đôi khi không thể nói ra bằng lời.

Chồng của thí sinh Tài Giang – một chiến sĩ biên phòng.

Bạn Tài Giang chia sẻ về chồn​g mình - một chiến sĩ biên phòng: "Có lẽ điều may mắn nhất của cuộc đời em là được cùng anh đi hết cuộc đời. Anh mang trên vai nhiệm vụ của đất nước. Anh làm tốt nhiệm vụ tổ quốc giao, còn làm rất tốt trách nhiệm của người chồng, người cha, người đàn ông của gia đình. Anh không phải là soái ca mà người ta hay đưa ra tiêu chí này nọ mà anh là người đàn ông vì tổ quốc, gia đình mà hy sinh thầm lặng. Em yêu anh - người lính mang quân hàm xanh. Đồn là nhà, biên giới là quê hương".

Những chia sẻ của người tham gia cho thấy tình cảm yêu thương giữa con người vẫn luôn tồn tại, là thứ ấm áp nhất và mang giá trị thiêng liêng mà không vật chất nào sánh được. Cuộc thi góp phần khơi dậy những giá trị của cuộc sống mà đôi khi người ta vô tình quên lãng, đồng thời, "đánh thức" bản lĩnh của những người đàn ông thực thụ.

Truy cập betheman.aristino.com/ và gửi bài dự thi kèm ảnh hoặc video. Thời gian đăng tải bài dự thi và bình chọn từ nay đến hết ngày 31/7. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 10-15/8. Giải thưởng lớn nhất lên tới 20 triệu đồng tiền mặt.

Aristino là thương hiệu thời trang nam cao cấp, mang phong cách thiết kế châu Âu dựa trên nền chất liệu cotton thuần khiết. Những thiết kế của hãng mang phong cách châu Âu lịch lãm, đem lại sự tinh tế, tự tin, mạnh mẽ cho người đàn ông đương thời. Sản phẩm được làm từ những dòng cotton cao cấp tới các chất liệu áp dụng công nghệ mới, tiên tiến của thể giới như Coolmax, Cupro... mang lại sự thoải mái và dễ chịu cho người mặc.

(Nguồn: Aristino)