Lưu ý khi chọn đồ nội thất cho bé

Nhiều gia đình chuẩn bị không gian riêng cho trẻ nhỏ nhưng còn băn khoăn việc thiết kế sao cho phù hợp với việc học tập, vui chơi mà vẫn an toàn.

Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình được phát triển toàn diện nên việc cho con một không gian riêng là sự lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình. Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý khi chọn đồ cho bé.

Các bé khám phá thế giới bằng cách cho mọi vật vào miệng và không phải lúc nào cũng phân biệt được chất có độc hay không. Với các sản phẩm thường xuyên tiếp xúc với bé, phụ huynh nên chắc chắn rằng chúng được sản xuất từ những nguyên liệu an toàn, được sơn kỹ lưỡng và không độc hại. Đồ nội thất có cạnh sắc nhọn cũng có thể gây thương tích ở trẻ em: đứt tay, đập đầu. Bạn nên chọn các vật dụng nội thất dáng tròn hoặc có các đường bo ở góc.

Giường tầng Colin Loft Bed được sản xuất bằng 100% gỗ thông New Zealand với sơn PU không chì, không độc hại, khung giường chắc chắn, chiều cao vừa phải, các cạnh được bo tròn, đảm bảo an toàn khi lên xuống. Sản phẩm có giá 14,8 triệu đồng.

Bé vui chơi, sáng tạo trong chính không gian riêng của mình. Màu sắc, kiểu dáng của sản phẩm nên phù hợp với sở thích, độ tuổi của bé. Bố mẹ đưa ra những sự lựa chọn về chất lượng, độ an toàn, còn mẫu mã nên tham khảo ý kiến của trẻ. Trước khi mua đồ, phụ huynh nên trò chuyện, tìm hiểu sở thích của bé về nhân vật hoạt hình ưa thích, màu sắc... để giúp bé có một phòng riêng phù hợp và ưng ý.

Nhiều bậc cha mẹ lo ngại khi đầu tư những sản phẩm nội thất, trẻ mới sử dụng chưa lâu nhưng không còn phù hợp với độ tuổi nữa. Để tiết kiệm chi phí, diện tích không gian, khi chọn lựa đồ nội thất cho bé, bạn hãy lưu ý đến việc ưu tiên những sản phẩm đa năng, có thể sử dụng được cho nhiều độ tuổi, với nhiều công dụng khác nhau, thõa mãn nhu cầu ngay trong hiện tại và trong suốt quá trình bé yêu phát triển.

Ivy Sofa sản xuất từ cao su xốp, chân ghế bằng gỗ nhựa, vải bọc lint cùng 2 màu sắc (hồng, xanh dương) trẻ trung, tươi vui phù hợp với trẻ nhỏ. Sản phẩm có giá bán 1,85 triệu đồng.

