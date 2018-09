Ngày 31/7, Công ty TNHH New Toyo Pulppy Việt Nam đã tổ chức đợt quay thưởng số 4, xác định những thuê bao trúng giải nhất và giải nhì của chương trình.

"Lựa chọn thông minh, rinh ngay quà hot" là sự kiện tri ân dành cho những khách hàng đã ưu ái tin dùng các sản phẩm Pulppy trong nhiều năm qua. Chương trình diễn ra từ 3/7 đến hết 24/9, áp dụng cho tất cả các sản phẩm giấy lụa thuộc nhãn hiệu AnAn, May, SSS. Đây là 3 nhãn hiệu của Công ty TNHH New Toyo Pulppy Việt Nam. Với dòng sản phẩm đa dạng và thương hiệu uy tín, công ty đã đạt danh hiệu “Công Ty TNHH New Toyo Pulppy (Việt Nam) Dẫn Đầu Thị Trường Giấy Tissue Việt Nam Năm 2014” (Nguồn: Euromonitor International Limited; Ngành giấy tissue - ấn bản 2015, doanh số bán lẻ RSP, tất cả các kênh bán lẻ, 2014).

Ngày 31/7, tại Công ty New Toyo Pulppy Việt Nam, đại diện Sở Công thương Bình Dương và đại diện người tiêu dùng đã trực tiếp thực hiện quay số đợt 4 dưới sự chứng kiến của nhân viên công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam- đại diện cho đơn vị kiểm toán, cùng với đại diện công ty, xác định thuê bao trúng giải nhất (xe Nouvo Yamaha GP FI 2015) và giải nhì (iPad Mini Wi-Fi 16Gb).

Danh sách khách hàng trúng thưởng:

STT Giải thưởng Điện thoại Mã code Họ tên Số CMND Địa chỉ 1 Xe máy - Yamaha Nouvo GP FI 2015 090 xxx 2025 3K1K67 Quách Lợi Châu 023521025 628/89/4 Hậu Giang, phường 12, quận 6, TP HCM 2 iPad Mini Wi-Fi 16Gb 090 xxx 7457 1D6X66 Quỳnh Mỹ Cúc 383184982 Ấp Cây Giang, xã Long Điền, huyện Đông Hải, Bạc Liêu. 3 iPad Mini Wi-Fi 16Gb 0163 xxx 6751 Y13A77 Lê Quang Tin 321093314 Quế Sơn, Châu Thành, Bến Tre 4 iPad Mini Wi-Fi 16Gb 093 xxx3479 91L27S Nguyễn Thị Kiều Oanh 024804735 514 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, TP HCM 5 iPad Mini Wi-Fi 16Gb 0166 xxx 1002 78B29U Phan Thị Mỹ Xuyên 341718428 Ấp An Tài, Xã An Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Từ 3/7 đến hết 24/9, khi mua các sản phẩm thuộc nhãn hiệu AnAn, May, SSS, khách hàng sẽ nhận được một thẻ cào với mã số để nhắn tin tham gia dự thưởng với hai cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn bao gồm 12 xe máy Nouvo GP; 48 iPad mini cùng 12.000 giải may mắn là thẻ nạp điện thoại trị giá 20.000 đồng. Mỗi tuần, công ty sẽ quay thưởng để xác định một giải nhất (xe máy) và 4 giải nhì (iPad mini). Công ty còn tổ chức 8 đợt quay với nhiều giải thưởng giá trị. Chi tiết chương trình xem tại đây.

(Nguồn: Công ty TNHH New Toyo Pulppy Việt Nam)