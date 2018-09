Lựa chọn quà Tết cao cấp dành cho doanh nghiệp

Hộp quà Tết là những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo, tốt cho sức khỏe và giá thành phải chăng.

Với nhiều doanh nghiệp, tặng quà Tết không chỉ để gửi lời chúc bình an trong năm mới mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa về hình ảnh thương hiệu. Thông qua món quà, các doanh nghiệp sẽ gắn kết, duy trì mối quan hệ bền vững và thúc đẩy hợp tác trong năm mới.

Hộp quà tết Trường Thọ Bảo Tín với nền màu vàng sang trọng như gửi gắm lời chúc sức khỏe dồi dào, phát tài phát lộc.

Anh Hà Huy - Trưởng phòng chiến lược và phát triển quảng cáo (Hà Nội) cho biết việc ký kết hợp đồng đã khó nhưng duy trì mối quan hệ doanh nghiệp còn khó hơn. Tết là thời điểm "vàng" cho việc thể hiện sự quan tâm tới đối tác và phát triển bền vững cho đôi bên. Vì vậy, khi tặng quà Tết, người tặng cần có sự tinh tế, tìm hiểu doanh nghiệp uy tín trong việc cung cấp sản phẩm như cam kết nguồn gốc, giá thành, chất lượng... Sau đó, lựa chọn các sản phẩm tốt cho sức khỏe được thiết kế sang trọng, phù hợp với tiêu chí của doanh nghiệp. Việc lựa chọn đúng nhà cung cấp uy tín sẽ tiết kiệm thời gian, công sức rất nhiều.

Hộp quà Têt Sum Vầy của Bảo tín là món quà xuân, chúc cho gia chủ năm mới may mắn, đoàn viên, phú quý, cát tường.

Những năm gần đây, xu hướng chọn quà Tết thiên về các vật phẩm đơn giản song cũng yêu cầu cao hơn về chất lượng. Trên thị trường, hầu hết đơn vị đều có sự đầu tư về mẫu mã đẹp mắt, sang trọng và có xu hướng sử dụng dạng hộp quà Tết nhiều hơn dạng giỏ quà Tết vì tính thuận tiện và an toàn trong quá trình vận chuyển. Theo đó, hộp quà Tết có giá dao động từ hơn 400.000 đồng tới vài chục triệu đồng, song phân khúc từ 500.000 đồng tới hơn 3 triệu đồng sẽ được khách hàng quan tâm nhiều nhất.

Chị Hồng Minh (TP HCM) cho biết khi biếu quà Tết cho ông bà, cha mẹ của chị thường chọn các sản phẩm tốt cho sức khỏe như đông trùng hạ thảo, nhân sâm, linh chi... mang ý nghĩa cầu chúc trường thọ và bình an. Còn chị thường chọn quà có hồng sâm, trà, cà phê và các loại bánh, kẹo, hạt dinh dưỡng nhập khẩu... với ý nghĩa chúc may mắn, thành đạt và an lành dành cho sếp, đối tác hay nhân viên. Mấy năm nay, chị đều chọn quà Tết Bảo Tín với các sản phẩm được nhập khẩu từ những thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, Australia, Tây Ban Nha, Đức...

Giỏ quà Tết Như Ý gồm nhiều sản phẩm như trà, bánh kẹo, cafe... tuy đơn giản nhưng thể hiện sự chân thành của người tặng đến đối tác, cấp trên, đồng nghiệp.

Bảo Tín là đơn vị cung cấp nhiều mẫu hộp quà Tết cao cấp dành cho doanh nghiệp được đóng gói sang trọng và đảm bảo về chất lượng. Hộp quà Tết truyền thống nhỏ gọn và đẹp mắt với hoa văn tổ ong đơn giản nhưng vững chắc hàm chứa ý nghĩa gắn kết và đoàn viên. Hộp quà tết cao cấp được thiết kế hiện đại và tinh tế thể hiện ý nghĩa phú quý - thành đạt. Mỗi bộ sản phẩm của Bảo Tín đều có các phụ kiện độc đáo như bao lì xì, thiệp chúc mừng... thuận tiện cho việc vận chuyển và mang đi biếu tặng.

Thu Ngân