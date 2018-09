Lựa chọn nệm ngủ tốt để bảo vệ sức khỏe

Việc lựa chọn nệm ngủ an toàn đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dùng.

Sức khỏe tốt cho phép bạn dễ dàng thực hiện các công việc ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý và siêng năng tập thể dục thể thao thì giấc ngủ sâu cũng là một trong những yếu tố cần thiết để đảm bảo sức khỏe. Nhưng để có giấc ngủ sâu, mỗi người cũng cần lựa chọn cho mình chiếc giường, nệm phù hợp.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều dòng sản phẩm nệm đa dạng về chủng loại, màu sắc, mẫu mã đem đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ về sự xuất hiện của các loại nệm giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây ra những hậu quả về sức khỏe.

Ảnh: Internet.

Các loại hàng nhái, kém chất lượng làm từ bông sợi tái sinh không được sản xuất theo đúng quy trình chuẩn, sử dụng phẩm màu và hóa chất tẩy rửa, chứa nhiều vi khuẩn và chất độc hại, gây nguy hiểm lớn. Người sử dụng dễ mắc các căn bệnh về da như bị kích ứng, viêm da, dị ứng, thậm chí là ung thư nếu hàm lượng phẩm màu azo dùng để nhuộm vượt mức quy định...

Nệm kém chất lượng không đảm bảo độ thoáng khí sẽ tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển, là tác nhân gây hen suyễn và các bệnh về đường hô hấp, nhất là đối với người già và trẻ em. Khi ngủ, bụi không được xử lý từ sâu trong chất liệu sẽ đi vào đường hô hấp dẫn đến viêm mũi, lâu dần sẽ phát triển thành các bệnh khác. Trong bụi của nệm có thể chứa những con mạt bụi nhà (mạt nhà) là một loài mạt thuộc lớp hình nhện, kích thước nhỏ khoảng 1/4 mm mắt thường con người không thể nhìn thấy được. Sản phẩm bài tiết của chúng cộng với những chất hữu cơ và vô cơ trong bụi chính là nguyên nhân gây ra các bệnh dị ứng, bệnh về hô hấp.

Nệm lò xo Monaco của Lotus.

Nghiên cứu năm 1999 của Đại học Chicago (Mỹ) trên chuột cho thấy, khi không được ngủ 2 tuần liên tục, ở chuột xuất hiện triệu chứng tăng chuyển hóa khiến tốc độ trao đổi chất tăng nhanh, đốt cháy hết calorie thừa ngay cả khi cơ thể không hoạt động. Một tấm nệm quá cứng, không có độ đàn hồi dễ dẫn đến tình trạng trằn trọc, mất ngủ mỗi đêm, lâu dài có thể phát triển thành bệnh lý. Từ đó, dẫn đến sự bất ổn trong tâm trạng, thần kinh trở nên căng thẳng khiến bạn giảm trí nhớ, dễ nổi nóng, giảm khả năng quan sát và tập trung, ảnh hưởng lớn tới công việc và sinh hoạt.

Nệm O-Season II với hệ thống lò xo 5 vòng xoắn giúp nâng đỡ cơ thể và tạo sự thoải mái khi nằm.

Bên cạnh đó, trong quá trình ngủ, cột sống là bộ phận chịu nhiều ảnh hưởng của nệm. Nệm quá cứng dễ tạo áp lực lên cơ thể, làm giảm khả năng tuần hoàn máu. Nệm quá mềm lại khiến cột sống cong vẹo theo hình cung, dây chằng và khớp chịu sức nặng quá tải, lâu ngày có thể gây đau cột sống ở người già, người loãng xương, phụ nữ có thai hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển khung xương ở trẻ em.

Do vậy, việc lựa chọn một tấm nệm phù hợp với bản thân và gia đình là điều cần thiết, quan trọng. Để đảm bảo an toàn sức khỏe và lợi ích lâu dài, người tiêu dùng nên tìm những thương hiệu uy tín, đáng tin cậy để được tư vấn và hỗ trợ. Một trong những thương hiệu nổi bật với công nghệ sản xuất tiên tiến được nhiều người tiêu dùng tin cậy là Lotus - sản phẩm chăn drap, nệm đến từ Thái Lan do Công ty Smartcom phân phối tại Việt Nam. Với nhiều dòng sản phẩm an toàn và thân thiện, Lotus mang đến cho bạn giấc ngủ sâu, đảm bảo sức khỏe để thực hiện tốt mọi công việc trong cuộc sống.

Lotus đang khuyến mãi 30% các sản phẩm nệm. Thương hiệu cũng đang hợp tác với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) áp dụng chương trình trả góp khi mua hàng chăn drap gối nệm với lãi suất 0% mà không phải trả thêm bất kỳ phí giao dịch nào. Xem chi tiết tại đây hoặc gọi hotline 1800 7226.

Showroom tại TP HCM

Trung tâm thương mại Vincom - 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, tầng B2, Showroom số 29-30 - ĐT: 08 3827 7719.

Trung tâm thương mại Maximark 3-2 - Số 3-3C Ba Tháng Hai, quận 10, lầu 1, Khu A - ĐT: 08 3934 3193.

Trung tâm thương mại Lotte Mart Nam Sài Gòn, Số 469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7. lầu 1, khu tự chọn. Showroom tại Hà Nội: Trung tâm thương mại Vincom, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, tầng L4, showroom số 101.

(Nguồn: Lotus)