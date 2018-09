Lựa chọn chảo chống dính an toàn

Teflon là lớp chống dính nổi tiếng toàn cầu, được nhiều hãng sản xuất đồ gia dụng thế giới sử dụng cho các sản phẩm chống dính.

Chảo chống dính là dụng cụ quen thuộc trong căn bếp của mọi gia đình, bởi nó giúp chế biến món ăn ngon và trông đẹp mắt hơn. Ngày nay, bên cạnh tiêu chí bền và đẹp, người tiêu dùng còn chú trọng nhiều hơn tới việc chống dính an toàn.

Lớp chống dính phủ lên bề mặt của chảo thực chất là một dạng polyme chịu nhiệt. Ở những sản phẩm chống dính kém chất lượng, các hóa chất độc hại vẫn còn tồn dư trong sản phẩm vì hầu hết sản phẩm này được sản xuất tại các các cơ sở không đáp ứng hoặc không tuân thủ đúng quy trình sản xuất, để đảm bảo cung cấp những sản phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng.

Teflon là lớp chống dính nổi tiếng toàn cầu, được nhiều hãng sản xuất đồ gia dụng thế giới sử dụng cho các sản phẩm chống dính. Với đặc tính bền, bề mặt trơn, chống dính tốt và không sử dụng PFOA - một chất xúc tác có hại cho sức khỏe - trong quá trình sản xuất… Teflon đã được chứng nhận an toàn cho sức khỏe do Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) cấp.

Việc áp dụng lớp chống dính Teflon vào quá trình sản xuất cũng đòi hỏi một dây chuyền công nghệ khắt khe, theo một quy chuẩn chung áp dụng trên toàn cầu. Hiện ở miền Bắc Việt Nam, Công ty cổ phần Goldsun Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện này và được cấp bản quyền sử dụng và kinh doanh lớp chống dính Teflon trên các sản phẩm gia dụng. Các sản phẩm đầu tiên do Công ty cổ phần Goldsun Việt Nam phát triển là 3 dòng chảo chống dính cao cấp mang thương hiệu Yori gồm Yori Pro; Yori Royal và Yori Plus.

Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt giữa chảo chống dính Yori sử dụng lớp chống dính Teflon so với các loại chảo khác trên thị trường, ngay ở lần sử dụng đầu tiên. Nhờ vào khả năng chống dính đặc biệt của chảo, bạn sẽ không cần đến (hoặc sử dụng rất ít) dầu ăn mà vẫn có thể chiên, xào các món ăn theo đúng sở thích.

Chảo xào Yori Pro sở hữu một vẻ ngoài sang trọng, được làm bằng inox nhiễm từ. Thân chảo bầu, mép loe, mặt ngoài chảo được đánh bóng gương hiện đại và sang trọng.

Với công nghệ dập 3, chảo Yori Pro có khả năng dẫn nhiệt nhanh, tản nhiệt đều, giúp tiết kiệm điện, nhiệt năng và tăng cường khả năng chống cháy khét. Sản phẩm được phủ lớp chống dính Teflon Platinum Plus (lớp chống dính an toàn cao cấp, mạnh mẽ của Teflon), giúp cho chảo có khả năng chịu mài mòn, sử dụng được với các dụng cụ nấu nướng bằng kim loại.

Chảo rán Yori Royal có đáy dày tới 6mm giúp dẫn nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều và giữ nhiệt lâu hơn. Sản phẩm cũng sử dụng lớp chống dính Teflon Platinum Plus. Các kết quả kiểm nghiệm trên máy mài mòn cho thấy cả Yori Pro và Yori Royal đều chịu được trên 30.000 vòng mài mòn dưới tác động của quả nặng 1,5kg, mà không hề trầy xước.

Chảo xào Yori Pro và chảo rán Yori Royal đều sử dụng được cho cả bếp từ.

Chảo rán Yori Color Plus được sản xuất từ hợp kim nhôm có độ dày 2,5mm với thân cong, mép loe. Mặt ngoài chảo được phủ lớp sơn chịu nhiệt với 3 màu thời trang xanh cốm, cam và vàng. Lớp sơn này giúp Yori Color Plus bóng đẹp, chống bám dính và dễ dàng khi lau rửa. Sản phẩm được phủ lớp chống dính Teflon Classic 2 lớp thế hệ mới, có khả năng chịu mài mòn đến 1.500 vòng dưới tác động của quả nặng 1,5kg.

Chảo Yori có các kích cỡ đa dạng 24cm, 26cm, 28cm, dễ dàng cho người khách hàng chọn lựa.

Ngay bây giờ, khách đến hệ thống siêu thị Modern Life sẽ được mua chảo xào Yori Color sử dụng chống dính Teflon Classic với giá chỉ 139.000 đồng. Đây là giá bán được hỗ trợ bởi Teflon và Yori, nhằm mang đến cơ hội trải nghiệm và khẳng định các cam kết "Chảo Yori - An toàn cho sức khỏe và độ bền hoàn hảo". Sản phẩm chỉ được bán với số lượng có hạn.

Hê thống Siêu thị Modern Life:

- Modern Life Vincom Center Bà Triệu: Tầng 4, tháp A Vincom Bà Triệu, số 191 Bà Triệu, Hà Nội. Điện thoại: (04) 2220 0605.

- Modern Life Royal City: Tầng hầng B2, R6-5-8-S2-S3, TTTM Royal City, số 72 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Điện thoại: (04) 6664 1989.

- Modern Life The Garden: Tầng 3, S3-5-6 TTTM The Garden, KĐT The Manor, Đường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3787 8835.

- Modern Life Times City: Số 14 - 16 đường Thời đại, tầng hầm B1 TTTM Vincom Mega Mall Times City, số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mua hàng trực tuyến: www.modernlife.vn. Mua hàng qua điện thoại: 18001715. Fecebook: https://www.facebook.com/ModernLifeVietnam.

