Lợi ích từ mô hình quản lý condotel 'Smart Stay 6S'

Mô hình quản lý condotel cao cấp Smart Stay 6S mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu và khách du lịch.

Do chất lượng cao cấp cùng tính linh hoạt trong phân bố thời gian sở hữu, hình thức bất động sản condotel đòi hỏi nhà quản lý phải có tiềm lực và tính sáng tạo về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu sinh lợi cao cho chủ sở hữu. Trên cơ sở đó, Naman Hospitality nghiên cứu và phát triển mô hình quản lý “Smart Stay 6S” áp dụng tại dự án Condotel Coco Ocean Resort, Đà Nẵng. 6 tiêu chí của mô hình quản lý gồm: Seventy Percent - mô hình lưu trú hiệu quả cao và tỷ lệ lấp đầy 70%; Seven days and more - đủ tiện ích và dịch vụ để khách lưu trú 7 ngày hoặc hơn; Smart Investment - thông tin cho chủ nhà minh bạch; Smart Operation - quản lý thông minh, hiệu quả; Saving - bảo vệ môi trường, sống xanh và Stay happy - khách lưu trú, chủ nhà, đơn vị quản lý cùng hài lòng.

Dự án Condotel Coco Ocean Resort áp dụng mô hình quản lý Smart Stay 6S.

Lợi ích đối với chủ sở hữu

Với việc sử dụng "Smart Saty 6S", chủ nhân của các condotel sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và chi phí cho căn hộ của mình. Chỉ cần ngồi tại TP HCM, Hà Nội, thậm chí ở một quốc gia khác, chủ sở hữu vẫn có thể theo dõi lịch trình sử dụng căn hộ, thông tin liên hệ với đối tác thuê nghỉ dưỡng và các báo cáo liên quan.

Chủ sở hữu có thể theo dõi mọi lịch trình sử dụng căn hộ, dù ở đâu.

Không chỉ quản lý hiệu quả và nhanh chóng các thông tin, tỷ lệ lấp đầy căn hộ từ 70% trở lên cũng giúp chủ nhân yên tâm về lợi nhuận cũng như độ tin cậy của công tác quản lý. Chủ sở hữu cũng hoàn toàn chủ động trong việc đăng ký lịch cho thuê căn hộ condotel để dành riêng khoảng thời gian trong năm cho kỳ nghỉ của gia đình.

Đáp ứng mong đợi của khách du lịch

Trước kia, để đặt phòng khi đi du lịch, khách hàng thường mất nhiều thời gian nghiên cứu thông tin từ bạn bè, trên các website hay đơn vị cung cấp dịch vụ… Vào mùa du lịch cao điểm, việc giữ được một chỗ cho cả gia đình lại càng trở nên khó khăn hơn. Đôi khi, chất lượng dịch vụ cũng không đảm bảo và thiếu sự tin cậy. Hiện tại, với mô hình “Smart Stay 6S” được áp dụng tại Coco Ocean Resort, việc đặt phòng hay tận hưởng các dịch vụ của khách trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Tại Coco Ocean Resort, khách lưu trú được tận hưởng những dịch vụ và tiện ích quanh khu vực như hồ bơi, cầu trượt nước năng động, nhạc nước laser trên sông Cổ Cò, khu Pool Bar Hawaii, khu yoga và thiền Coco Zen, khu Business Center hiện đại…

Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp và các dịch vụ giải trí thời thượng

Tại condotel Coco Ocean Resort Đà Nẵng, cả chủ sở hữu lẫn khách du lịch đều được thỏa sức sử dụng các dịch vụ du lịch, giải trí đẳng cấp trong khuôn viên khép kín của tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay. Dự án gồm nhiều hạng mục có quy mô lớn như sân khấu biểu diễn ngoài trời chứa tới 2.000 chỗ, quảng trường du lịch, tuyến phố đi bộ kết hợp với trung tâm mua sắm, câu lạc bộ Beach Club, khu tổ hợp nhà hàng đa dạng các nền ẩm thực. Bên cạnh đó là hệ thống lưu trú và khách sạn với nhiều tiện ích, dịch vụ giải trí mới lạ, hiện đại khác.

Lấy cảm hứng từ khu giải trí Las Vegas của Mỹ, Tập đoàn Empire định hướng phát triển Cocobay là tổ hợp du lịch và giải trí hiện đại, cung cấp nhiều giải pháp du lịch và giải trí quy mô lớn, đồng bộ. Bên cạnh những tiện nghi về cơ sở vật chất, Cocobay cũng sẽ thường xuyên tổ chức các chương trình lễ hội giải trí nhằm thu hút du khách. Trong đó, sự kiện lễ hội giải trí đẳng cấp quốc tế sẽ được tổ chức vào quý 3 hàng năm.

Condotel là mô hình lưu trú kết hợp giữa căn hộ và khách sạn. Các dự án condotel được chủ đầu tư xây dựng và phát triển tương tự một khách sạn cao cấp. Mỗi căn có đầy đủ tiện nghi để ở như phòng khách, phòng ngủ, bếp ăn, vật dụng... Chủ sở hữu có thể cho khách du lịch thuê lại tương tự như một phòng của khách sạn với lợi nhuận hàng năm được cam kết bởi chủ đầu tư. Trong một năm, chủ sở hữu cũng sẽ có khoảng thời gian nhất định để sử dụng condotel của mình cho du lịch, nghỉ ngơi cá nhân. Tại Đà Nẵng, Coco Ocean Resort của chủ đầu tư Empire Group là condotel được áp dụng mô hình quản lý “Smart Stay 6S”. Dự án cũng nằm trong siêu tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay, gồm nhiều hạng mục thời thượng cùng dịch vụ ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và các tiện ích cá nhân hiện đại. Khu tổ hợp nằm trên tuyến đường huyết mạch Trường Sa nối liền Đà Nẵng và Hội An. Các hạng mục đầu tiên sẽ khai trương vào năm 2017.

(Nguồn: Empire Group)