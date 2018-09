Lợi ích của sữa chua

Sữa chua giúp cơ thể dễ tiêu hóa, dễ hấp thu do tăng Lactase, giảm Lactose, dung nạp Protein; lập lại cân bằng vi khuẩn ruột...

Vinamilk vừa phối hợp với Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Đắk Lắk và Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý khiếu nại và tư vấn tiêu dùng sản phẩm an toàn chất lượng. Tham dự hội nghị có hơn 500 người tiêu dùng tỉnh Đắk Lắk.

Tiến sĩ - bác sĩ - chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Hữu Toản tư vấn cho người tiêu dùng vấn đề “Sữa chua và những lợi ích về sức khỏe của sữa chua”.

Tại hội nghị, Tiến sĩ - bác sĩ - chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Hữu Toản, nguyên Giảng viên Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy - TP HCM cũng đã tư vấn cho người tiêu dùng vấn đề “Sữa chua và những lợi ích về sức khỏe của sữa chua”. Bác sĩ Toản cho biết sữa chua giúp lành mạnh đường tiêu hoá do đẩy mạnh tăng trưởng lợi khuẩn tại ruột; giảm pH đại tràng, kích thích miễn dịch, chống tính gây đột biến, giảm hoạt tính các Eczymes có khả năng đáp ứng chuyển đổi các tác nhân tiền K sang tác nhân gây K; calcium tăng; ngăn tăng trưởng quá mức tế bào lớp lát niêm mạc đại tràng.

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Giám đốc kinh doanh khu vực miền Trung 2, Vinamilk chia sẻ với người tiêu dùng các thông tin về công ty.

Sữa chua giúp cơ thể dễ tiêu hóa, dễ hấp thu do tăng Lactase, giảm Lactose, dung nạp Protein; lập lại cân bằng vi khuẩn ruột; kích hoạt sự gắn kết các vi khoáng Ca, P, Mg, K+, vitamin... Sữa chua cũng giúp làm giảm chuyển dạng mật thành acid mật; nguy cơ gây K; Cholesterol; ức chế nitrates, nitrites. Ngoài ra, sữa chua còn giúp tăng cường miễn dịch do tăng Globulin miễn dịch; tăng miễn dịch tế bào (Lympho T, Neutophille); tăng sản xuất Interferon. Việc sử dụng sản phẩm thường xuyên cũng giúp giảm cholesterol, giảm mỡ, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, cao huyết áp do phân hủy cholesterol; calcium cao, giảm tạo cholestero; calcium cao; giảm dự trữ mỡ tế bào, hormone cận giáp; tăng phân giải mỡ; duy trì khối cơ nạc…

Bác sĩ Nguyễn Hữu Toản cho biết thêm những lợi ích do lợi khuẩn Probiotics mang đến là giúp ngăn vi khuẩn gây bệnh bám vào thành ruột; giúp tiêu hóa và hấp thu tốt hơn; giảm nguy cơ tiêu chảy sau liệu pháp kháng sinh; điều hòa miễn dịch. Các tác dụng khác đang chứng minh là giảm nguy cơ loãng xương, giảm cholesterol, máu, giảm nguy cơ ung thư ruột…

Ông Nguyễn Bằng Phi - Trưởng ban nhãn hiệu ngành hàng sữa chua của Vinamilk chia sẻ với người tiêu dùng về cách bảo quản sản phẩm sữa chua luôn tươi ngon và đảm bảo dinh dưỡng.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo của Vinamilk, đã giới thiệu đến người tiêu dùng các thông tin về công ty và các sản phẩm sữa chua của công ty. Theo ông Nguyễn Bằng Phi - Trưởng ban nhãn hiệu ngành hàng sữa chua, Công ty Vinamilk điểm mạnh của các sản phẩm sữa chua Vinamilk là có dây chuyền công nghệ khép kín theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2000 và đạt tiêu chuẩn HACCP; xử lý nhiệt thanh trùng loại bỏ vi khuẩn và giữ nguyên dưỡng chất; công nghệ lên men Lactic tự nhiên; không sử dụng chất bảo quản; bổ sung lợi khuẩn Probiotics (dòng sản phẩm Probi, Susu). Tuy nhiên, ông Nguyễn Bằng Phi cũng khuyến cáo, để sản phẩm sữa chua luôn tươi ngon và đảm bảo dinh dưỡng, người tiêu dùng cần giữ lạnh 4-6 độ C trong suốt quá trình vận chuyển, phân phối và tiêu thụ.

