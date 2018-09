Loại bỏ sẹo mụn và nhận quà với Hiruscar Post Acne.

Khách hàng chưa trúng giải còn có cơ hội "rinh" giải thưởng của chương trình bằng cách vào fanpage Hiruscar Post Acne tại đây, điền lại mã ô không cào trên thẻ may mắn đính kèm khi mua sản phẩm. Mỗi tuần, một gậy chụp hình selfie sẽ được trao cho khách hàng may mắn. Ngoài ra, hàng ngày, chương trình sẽ có vòng quay số may mắn, bốc thăm ngẫu nhiên trao tặng thêm nhiều phần quà khác cho khách hàng như: túi trang điểm tiện dụng, sổ tay, khẩu trang, tuýp Hiruscar Post Acne. Thông tin chi tiết, liên hệ: 0903.467802 hoặc website: http://hiruscar.vn.