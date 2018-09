Làm mới phòng ngủ đón Tết cùng Everon

Người Việt thường chọn những màu sắc tươi sáng như đỏ và vàng, tượng trưng cho sự no đủ và thịnh vượng, cũng như mong muốn đón một năm mới với nhiều thắng lợi, gia đình mạnh khỏe, an khang. Bộ chăn ga ES 1702 với sắc đỏ rực rỡ sẽ hâm nóng không khí trong phong ngủ, đồng thời mang lại nguồn năng lượng của sự may mắn cho gia đình bạn.