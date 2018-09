Làm giàu như Kim Kardashian

Không chỉ kiếm tiền từ các show truyền hình thực tế, Kim Kardashian còn biết sử dụng danh tiếng của mình để trong kinh doanh.

Trong bảng xếp hạng 100 ngôi sao giàu có nhất thế giới năm 2017 do Forbes bình chọn, Kim Kardashian đứng thứ 47 với khối tài sản lên đến 51 triệu USD. Không chỉ đi lên từ scandal, Kim còn là một phụ nữ biết cách sử dụng thị phi và tên tuổi của mình để kinh doanh. Người đẹp siêu vòng ba chưa bao giờ chối bỏ niềm đam mê kiếm tiền. "Tôi là một nhà kinh doanh, 'tham vọng' là tên đệm của tôi", Kim chia sẻ.

Kim là người biết sử dụng hình ảnh và thương hiệu của mình để kinh doanh.

Đóng góp một phần không nhỏ trong khối tài sản của Kim "siêu vòng ba" là doanh thu đến từ việc góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế. Gia đình nhà Kardashian đã ký một hợp đồng lên tới 80 triệu USD cho 3 mùa của chương trình “Keeping Up With the Kardashians”. Theo trang Mirror, riêng Kim Kardashian đã bỏ túi 15 triệu USD cho hợp đồng này. Đặc biệt, mỗi lần Kaney West, chồng của Kim xuất hiện trong chương trình, gia đình Kim cũng sẽ được trả thêm 5 triệu USD.

Không những làm giàu từ mảng truyền hình, Kim còn biết kiếm tiền từ công nghệ. Trò chơi "Kim Kardashian: Hollywood" dành cho điện thoại di động được phảt triển bởi Kim Kardashian và Glu ra mắt năm 2014 đã có khoảng 45 triệu lượt download. Nội dung của game khá đơn giản, mỗi người chơi sẽ trở thành một ngôi sao giải trí mới nổi, trải qua quá trình đào tạo, làm nhiệm vụ như dự event, sắp xếp quần áo để có thể trở nên nổi tiếng hơn dưới sự hướng dẫn của một nhân vật ảo đại diện cho Kim Kardashian.

Sức hút của Kim đã mang về 1,6 triệu USD cho tựa game này trong ngày đầu ra mắt. Dự đoán số tiền mà siêu sao truyền hình thực tế này có thể bỏ túi tính riêng trong năm 2015 là 20 triệu USD. Vào năm 2017, cô đã tuyên bố trên Twitter của mình: “Đang ngồi đếm 80 triệu USD kiếm được từ Kim Kardashian: Hollywood”.

Sau thành công với game trên điện thoại, Kim tiếp tục cho ra mắt ứng dụng tạo Icon với tên gọi Kimoji. Người dùng có thể mua ứng dụng với giá khoảng 2 USD và sử dụng 500 hình ảnh. Mặc dù bị đánh giá thấp ngay từ khi ra mắt, ứng dụng icon của Kim vẫn dễ dàng thu về 2 triệu USD trong năm đầu ra mắt.

Ứng dụng Kimoji của Kim Kardashian.

Tại địa hạt thời trang, năm 2006, Kim Kardashian cùng hai chị gái là Kourtney và Khloe mở thương hiệu thời riêng với tên gọi D-A-S-H. Năm tiếp theo, cô cùng hàng loạt nhà đầu tư khác mở ShoeDazzle, thương hiệu giày và trang sức trực tuyến. Các khách hàng sẽ được những chuyên gia thời trang nổi tiếng tại Hollywood tư vấn cách chọn giày dép, đồ trang sức phù hợp với trang phục và phong cách. ShoeDazzle đã nhanh chóng thu hút một triệu lượt khách hàng đăng ký mỗi tháng với mức giá 39,95 USD.

Không chỉ làm ăn riêng lẻ, Kim còn hợp tác với hai cô chị trong nhiều thương vụ khác. Cả ba đã cùng nhau tạo ra bộ sưu tập Kardashian Kollection cho thương hiệu thời trang Sears. Chỉ tính riêng năm 2013, chị em nhà Kardashian giúp Sears thu về 300 triệu USD và tự bỏ túi riêng 30 triệu USD.

Ba chị em nhà Kardashian với dòng sản phẩm riêng dành cho thương hiệu Sears.

Cả ba cũng có một thương hiệu thời trang riêng với tên gọi Kardashian Kid, bán rất đắt hàng qua các kênh bán lẻ như Babies “R” Us và Nordstrom. Kim cùng chồng cũng sở hữu dòng thời trang dành cho trẻ em riêng với tên gọi Kid Supply.

Năm 2015, cuốn sách của Kim Kardashian với tên gọi Selfish xuất bản, tập hợp những bức hình selfie của cô cũng như các bài viết từ tài khoản Instagram và Twitter. Trong tuần đầu phát hành, 14.000 bản sách đã được bán ra chỉ tính riêng tại Mỹ.

Gần đây nhất, vào tháng 6/2017, Kim bắt đầu bước sang thị trường kinh doanh mỹ phẩm với việc ra mắt thương hiệu KKW Beauty, cung cấp các sản phẩm phấn tạo khối, bắt sáng. Cô cũng hợp tác với cô em út Kylie Jenner để cho ra mắt bộ sưu tập son môi. Kết quả là sau 3 giờ mở bán, 300.000 sản phẩm của KKW đã rời kệ và mang về doanh số 14,4 triệu USD. Tháng 11/2017, dòng nước hoa Crystak Gardenia của Kim cũng thu về doanh số 10 triệu USD trong ngày đầu ra mắt.

Dòng son môi của thương hiệu KKW có sự hợp tác giữa hai chị em Kim Kardashian và Kylie Jenner.

Kim Kardashian ở hữu những kênh marketing đầy quyền lực với 106 triệu người theo dõi trên Instagram và 58 triệu người trên Twitter. Với mỗi lần quảng bá sản phẩm cho một thương hiệu qua tài khoản của mình, Kim dễ dàng bỏ túi nửa triệu USD.

Kim cũng sử dụng mạng xã hội thúc đẩy việc kinh doanh của mình, cô kêu gọi mọi người sử dụng Kimoji mỗi khi gửi bình luận dưới mỗi bài post trên mạng xã hội - một cách “vô tình” để thúc đẩy khách hàng đi cài ứng dụng này. Hay khi dòng mỹ phẩm mới ra mắt, cô chia sẻ muốn lắng nghe ý kiến khách hàng bằng cách chia sẻ cảm nhận của sản phẩm đi kèm dòng Hashtag #KKW, cách hiệu quả để mở rộng sự ảnh hưởng của thương hiệu.

Vi Vũ tổng hợp