Kymco quyết tâm phát triển lâu dài tại Việt Nam

Đây là khẳng định của Tập đoàn Kymco trong buổi khánh thành nhà máy tại Bình Dương.

Nhà máy Kymco Bình Dương có vốn đầu tư 20 triệu USD với công nghệ hiện đại. Tập đoàn Kymco chuyên sản xuất các loại xe gắn máy từ 50 đến 700 cc, xe điện, xe ATV (xe đa địa hình). Được thành lập từ năm 1964, hàng năm, Tập đoàn Kymco có khoảng một triệu xe máy hiệu được tiêu thụ tại 97 quốc gia trên toàn cầu. Đơn vị cũng nhận được dịch vụ gia công cho các hãng xe nổi tiếng trên toàn thế giới như Đức, Nhật Bản và Mỹ.

Sau hơn 10 năm phát triển, Kymco Việt Nam đã tạo được chỗ đứng vững chắc bởi chất lượng ổn định, thiết kế mang tính sáng tạo, thẩm mỹ, ứng dụng cao, các sản phẩm đạt chất lượng cao, được khách hàng toàn cầu đón nhận. Nhiều sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam, được người dân yêu thích như: People S, Many FI, Many 125, Candy S, Candy HI 50... Hệ thống Kymco ở Việt Nam không ngừng được mở rộng với trên 100 đại lý, hơn 120 trạm bảo hành khắp các tỉnh thành.

Đặc biệt, với định hướng phát triển trở thành thương hiệu xe máy hàng đầu Việt Nam, Kymco khánh thành nhà máy quy mô lớn ỏ Bình Dương. “Trong bức tranh toàn cầu của Tập đoàn, Việt Nam là một thị trường tiêu biểu và đầy tiềm năng. Chính vì lẽ đó mà Kymco đã đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Đại Đăng – tỉnh Bình Dương. Điều đó cho thấy quyết tâm phát triển lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam” - ông Wang Ting Yi, Tổng giám đốc Kymco Việt Nam cho biết. Ông Liang Guang Zhong, Trưởng văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại TP HCM nhận định, thành lập nhà máy ở Việt Nam là quyết định chính xác của Kymco bởi thị trường Việt Nam đang mở cửa, có dân số trẻ và là thị trường sôi động.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Kymco Việt Nam, ông Trần Thanh Liêm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cũng như kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của công ty Kwang Yang Việt Nam nói riêng và các nhà đầu tư tại Bình Dương nói chung.

Nhà máy mới của Kymco tại tỉnh Bình Dương có tổng số vốn đầu tư ban đầu hơn 20 triệu USD, được đầu tư, kế thừa quy trình, công nghệ nghệ sản xuất, kiểm định chất lượng theo quy trình khắt khe của Kymco toàn cầu. Toàn bộ nhà máy được trang bị máy móc thiết bị sản xuất hiện đại, máy kiểm tra thử nghiệm xe thành phẩm tối tân.

Nhà máy Kymco có năng lực sản xuất 150 xe một ngày, công suất khoảng 40.000 xe một năm. Ông Lee Ming – Hsin, đại diện Tập đoàn Kymco cho biết, những sản phẩm sản xuất tại Kymco Việt Nam đều được ra đời sau quá trình nghiên cứu thị trường tỉ mỉ, thực hiện chuyên môn hóa, thỏa mãn được nhu cầu của người Việt Nam.

Nhân dịp khánh thành nhà máy mới, Kymco Việt Nam tổ chức Hội nghị khách hàng và ra mắt 3 dòng xe mới: Many S 125 cc, K-Pipe 125 cc và Xciting 400. Many S có dung tích 125cc phù hợp cho phái nữ đặc biệt là các bạn nữ sinh. Trong khi đó, dòng xe K-Pipe 125cc lại có điểm nhấn là ngoại hình mạnh mẽ, cá tính. Cả hai loại xe đều nhỏ gọn, được nghiên cứu, thiết kế phù hợp với người Việt Nam và châu Á. Xciting 400 là dòng xe ga được thiết kế với kiểu sang tiên tiến, năng động và thể thao, hệ thống chống bó phanh thế hệ mới của Bosch.

Ngoài việc sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tại Việt Nam, nhà máy Kymco Bình Dương cũng được định hướng hoạt động như một “Trung tâm sản xuất và chế tạo” phục vụ cho toàn vùng Đông Nam Á và xuất khẩu sang một số nước châu Âu như Đức, Pháp, Italy…

(Nguồn: Tập đoàn Kymco)