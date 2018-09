Kiến trúc hiện đại, đậm nét Việt của The Sun Avenue

Thiết kế độc đáo, vừa thông thoáng, vừa hiện đại nhưng vẫn mang âm hưởng đặc trưng Việt là điểm nhấn của dự án The Sun Avenue.

Dự án mới của Tập đoàn Novaland gây ấn tượng với nhiều nhà đầu tư và người tiêu dùng trong đó có ca sĩ Mỹ Linh.

Gần gũi với thiên nhiên, mọi hướng đều thấy sông

Trải dài hơn 500m trên mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2, The Sun Avenue có 8 tòa tháp hình chữ V, được sắp đặt thẳng hàng, dựa trên nguyên lý khí động lực học, nhằm đảm bảo luồng lưu thông gió tự nhiên xuyên suốt từng góc nhà. Cụ thể, căn hộ hướng nhìn ra đường Mai Chí Thọ là hướng Tây Bắc, căn hộ hướng nhìn sông là Tây Nam và Đông Nam.

Độ chếch của các khối tòa nhà chữ V giúp hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào nhà.

Nằm ở bán đảo Thủ Thiêm, không gian dành cho khu căn hộ The Sun Avenue riêng biệt, thông thoáng do bao quanh là sông Sài Gòn và khu biệt thự. Độ rộng ban công khoảng 1,2m cùng diện tích trải dài từ phòng khách sang phòng ngủ đến 12m2, tạo không gian thư giãn tối đa cho gia chủ. Các gia đình cũng có thể thỏa sức sáng tạo với vườn cây mini trên không.

Cuộc sống hiện đại mang âm hưởng truyền thống

Xuyên suốt các thiết kế, Novaland luôn tập trung vào yếu tố cộng đồng. Nổi bật là phần thương mại dưới khối đế của các tòa nhà, kết nối bằng các mái vòm với công nghệ tiên tiến, tạo nên con phố ẩm thực, giải trí, mua sắm nhộn nhịp với chiều dài hơn 2.000m. Dự kiến, khu thương mại này sẽ phục vụ khoảng 5.000 cư dân The Sun Avenue và cộng đồng cư dân cao cấp từ các dự án liền kề trên đường Mai Chí Thọ. Được phát triển dựa trên cảm hứng không gian sinh hoạt giống như khu Clarke Quay của Singapore, The Sun Avenue được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới cho phố Đông Sài Gòn.

Ca sỹ Mỹ Linh thích thú với thiết kế hiện đại, mang âm hưởng đặc trưng Việt của The Sun Avenue.

Không chỉ là địa điểm sống hiện đại, năng động, The Sun Avenue còn sở hữu nét văn hóa đặc trưng của người Việt như mái tháp hình nón lá, thân tháp phối sơn âm hưởng màu gạch, lúa, tre, trúc, tràm… Tất cả mang lại cho chủ nhân không gian ấm cúng và gần gũi.

Thiết kế The Sun Avenue liên tưởng đến hình ảnh Việt như nón lá, tre, trúc, tràm...

Phân khu hoàn chỉnh, thuận tiện và an toàn

Văn hóa sinh hoạt cộng đồng trong những con phố nhỏ của đô thị Việt Nam tiếp tục truyền cảm hứng sáng tạo cho đội ngũ kiến trúc sư và nhà thiết kế. Tại The Sun Avenue, bảng chỉ dẫn từng khu vực đồng nhất, lối đi liên kết giữa các dãy nhà, khu chức năng, thương mại liên thông, kết nối với nhau cùng hệ thống an ninh chặt chẽ, đảm bảo sinh hoạt an toàn và thuận tiện.

Dự án thừa hưởng hạ tầng phát triển liên tục, giao thông kết nối thuận tiện tại khu Thủ Thiêm. Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ: "Tôi nghĩ tuyến đường Metro sắp tới kéo thẳng từ quận 2 về trung tâm quận 1 sẽ làm cho khu vực này thêm tấp nập, đồng thời, tạo nên làn sóng đầu tư lớn. Với những tiện ích đó, tôi sẽ sớm đầu tư vào The Sun Avneue".

Khách hàng được tặng chỗ đỗ xe ôtô khi mua căn 3 phòng ngủ The Sun Avenue.

