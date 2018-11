Kiếm hàng trăm USD nhờ xếp hàng thuê ngày Black Friday

Nhiều người kiếm bộn tiền trong ngày hội mua sắm, nhờ nhận chỗ thuê với mức phí lên đến 150 USD cho một buổi sáng.

Black Friday (Ngày thứ 6 đen tối) là một trong những ngày hội mua sắm lớn nhất hành tinh với hàng loạt các siêu thị, trung tâm thương mại giảm giá. Đây là ngày khởi đầu cho mùa mua sắm của người tiêu dùng trước lễ Giáng sinh và năm mới.

Trong ngày này, không ít người phải xếp hàng từ đêm hôm trước trước các siêu thị, trung tâm mua sắm để kịp chen chân vào săn những mặt hàng giảm giá với số lượng có hạn. Nắm bắt được nhu cầu này, những năm gần đây, dịch vụ xếp hàng hộ trong ngày Black Friday bùng phát mạnh mẽ, cung cấp người giành chỗ trước các trung tâm thương mại. Nhờ đó, người mua chỉ việc đến trước giờ mở cửa vài phút để đổi chỗ và tha hồ mua sắm mà không mất thời gian xếp hàng.

Dòng người xếp hàng chờ đợi trung tâm thương mại mở cửa để mua sắm nhân ngày Black Friday tại Mỹ. Ảnh: Ohama.

Năm 2017, Jennifer Goff thành lập dịch vụ xếp hàng Skip the Line khi nhìn thấy cả hàng người hâm mộ đứng chờ trong buổi ra mắt bộ phim "Cuộc chiến vương quyền" (Games of Thrones) tại thủ đô Washington.

"Dịch vụ này có thể giúp người tiêu dùng mua được thứ mình muốn mà không tốn công xếp hàng", CEO Jennifer Goff nói.

Jennifer thành lập Skip the Line chỉ để cung cấp công việc làm thêm bán thời gian cho những người rảnh rỗi. Họ sẵn sàng đứng xếp hàng hộ những người có tiền và nhận một khoản phí tương đương 25 USD/giờ.

Tương tự Skip the Line, một startup khác là Same Old Line Dudes được Robert Samuel sáng lập năm 2012. Câu chuyện khởi nghiệp của anh bắt đầu khi đang thất nghiệp và nhận đề nghị của một người quen nhờ xếp hàng cho người có nhu cầu mua iPhone. Người này sau đó mua được iPhone trên mạng nên anh đã bán lại chỗ cho người khác. Robert nhận ra thị trường dịch vụ xếp hàng thuê đầy tiềm năng khi anh kiếm được 325 USD chỉ sau một đêm.

Hàng ngàn người chờ thanh toán trong ngày Black Friday tại một trung tâm thương mại ở Mỹ. Ảnh: Time.

Skip the Line và Same Old Line Dudes hoạt động dựa trên ứng dụng di động. Người có nhu cầu chỉ cần tải yêu cầu xếp hàng thuê lên đó. Mức giá xếp hàng thuê dao động từ 25-30 USD/giờ tùy tình hình thời tiết, sức hấp dẫn của sự kiện hoặc các yếu tố khác.

Vào các kỳ nghỉ, Same Ole Line Dudes tính phí xếp hàng gấp 1,5 lần so với ngày thường. Nếu thời tiết xấu hoặc lạnh giá, mỗi giờ sẽ được tính thêm 5 USD. Như vậy một nhân viên Same Ole Line Dudes có thể kiếm được trung bình khoảng 150 USD cho một buổi sáng làm việc.

Hiện mô hình kinh doanh này chỉ tồn tại ở những nước có văn hóa xếp hàng như Mỹ và đang phát triển khá tốt, đặc biệt vào các dịp quan trọng hay các sự kiện thu hút đông người hâm mộ. Trong sự kiện Woodstock of Capitalism có sự xuất hiện của Warren Buffett ở thành phố Omaha, 40.000 người đã tới tham dự và phí xếp hàng lên đến 85 USD/giờ.

Hiện nay có khá nhiều người xếp hàng thuê tại Mỹ vì công việc đơn giản, phù hợp mọi lứa tuổi, trình độ, giới tính, từ học sinh đến người già. Với nhiều người Mỹ, việc bỏ ra khoảng 100 USD thuê xếp hàng không phải là số tiền lớn trong ngày đại giảm giá như Black Friday.

Thương mại điện tử bùng phát trong những năm gần đây nhưng nhiều siêu thị tại Mỹ như Target hay Best Buy chỉ giảm giá cho những người mua trực tiếp. Bên cạnh đó, các sự kiện lớn tại Mỹ cũng thu hút đông đảo người tham dự, kể cả khách du lịch, vì vậy ngành xếp hàng thuê tại Mỹ vẫn "có đất sống".

Sơn Nam

Theo Time