Khu nghỉ dưỡng 5 sao trên đảo Móng Tay, Phú Quốc

Vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ pha lẫn kiến trúc đặc trưng giúp dự án Móng Tay Resort Phú Quốc (Nam Nghi Resort) trở thành điểm nhấn của đảo Ngọc.

Khác với những resort khác chỉ được xây dựng dọc bờ biển, Móng Tay Resort Phú Quốc (nay là Nam Nghi Resort) hội tụ tất cả các tiện nghi và dịch vụ trên đất liền, trên đảo và biển. Dự án được thiết kế dựa trên cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ sẵn có pha lẫn kiến trúc đặc trưng của Việt Nam.

Theo đại diện A&B Group Việt Nam - chủ đầu tư, khu nghỉ dưỡng này có tổng diện tích lên đến 9 ha song mật độ xây dựng chỉ chiếm 16%. Toàn bộ cảnh quan của dự án được bao phủ bởi màu xanh của cây cỏ bên bờ biển thơ mộng.

Luôn hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường, chủ đầu tư giữ lại hầu hết các cảnh quan thiên nhiên, các loài cây đẹp quý hiếm, lâu năm. Tất cả 40 biệt thự và 63 phòng khách sạn của dự án đều có hướng nhìn ra biển và nằm tách biệt nhau tạo sự riêng tư cho du khách.

Hình ảnh tổng quan của dự án Nam Nghi Resort Phú Quốc

Đại diện A&B Group Việt Nam, dự án tuân thủ đầy đủ quy trình thủ tục đầu tư, xây dựng. Cụ thể, dự án được tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư resort 5 sao tại xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, tổng mặt bằng và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng được ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cấp phép xây dựng của dự án.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng được UBND tỉnh Kiên Giang giao đất, chấp thuận chủ trương cho đầu tư tuyến đường kết nối vào dự án và giao quyền sử dụng khu vực biển với diện tích 132.266m2 để quản lý bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tại mũi Móng Tay và hòn Móng Tay, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc.

Đại diện A&B Group Việt Nam chia sẻ: "Với cơ sở các thủ tục pháp lý đã có của dự án, chúng tôi đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, của chính quyền địa phương trong việc đầu tư xây dựng và kinh doanh".

Dù mới đưa vào khai thác, dự án Móng Tay Resort Phú Quốc (Nam Nghi Resort) nhận giải "Resort được ưa thích hàng đầu tại Việt Nam" năm 2017 (Top-notch resorts of the year) của The Guide Awards 2017.

Theo Forbes Việt Nam, Móng Tay Resort Phú Quốc (Nam Nghi Resort) có dãi cát trắng mịn, làn nước biển xanh trong và cả khu dự trữ sinh quyển phong phú với các rạn san hô, rừng nguyên sinh hoang sơ với vẻ đẹp cuốn hút. Với tiêu chuẩn dịch vụ đẳng cấp, dự án được ví như "Hòn ngọc Viễn Đông" hay "Thiên đường Maldives" của Việt Nam.

