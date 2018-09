Không gian xanh, đón gió trời của căn hộ Opal Garden

Tháng 8, Tập đoàn Đất Xanh ra mắt dự án khu căn hộ cao cấp Opal Garden với loạt tiện ích hiện đại tại khu Đông, TP HCM.

Nổi bật với mảng xanh hiện hữu ở khắp nơi trong dự án, Opal Garden là dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, tọa lạc tại vị trí đắc địa của khu Đông.

Thừa hưởng lợi thế hạ tầng khu Đông

Dự án sở hữu vị trí vàng, nằm ngay trên đại lộ Phạm Văn Đồng, cách trung tâm quận 1 và sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 10-15 phút đi xe và dễ dàng kết nối với quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… Đây là một trong những tuyến đường nội đô đẹp của TP HCM dài 12 km, thông thoáng, thuận tiện di chuyển, không bị ùn tắc giao thông.

Opal Garden thừa hưởng mọi lợi thế tại khu Đông với cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Tại đây, cư dân có thể kết nối ngay với trung tâm thành phố và các quận lân cận trong vài phút di chuyển. Dự án cũng gần các khu tiện ích hiện đại của khu vực như Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Luật TP HCM, trường quốc tế British International School, CoopMart Bình Triệu, Metro An Phú, Big C An Phú, Lotte Cinema, CGV Cinema, bến xe Miền Đông, Bệnh viện Hạnh Phúc…

Hình phối tổng thể Opal Garden với nhiều mảng xanh và tầm nhìn đẹp.

Hòa mình cùng thiên nhiên, cân bằng nhịp sống

Hiện nay, phần lớn người mua nhà dựa vào 2 yếu tố là tiện ích hiện đại và không gian sống xanh tự nhiên. Nắm bắt được điều này, căn hộ Opal Garden được xây dựng như một "vườn ngọc bên phố", với không gian xanh ngập tràn trong lòng trung tâm đô thị sôi động. Mỗi căn hộ đều được đón ánh sáng hoặc sở hữu mặt thoáng, tiếp cận với thiên nhiên, mang đến không gian sống gần gũi thiên nhiên, yên bình, cân bằng với nhịp sống năng động và hiện đại.

Hình phối cảnh phòng khách căn hộ Opal Garden.

Opal Garden gồm 4 tòa tháp, cao 16 tầng với thiết kế đa dạng, phù hợp nhu cầu của khách hàng. Chỉ từ 1,4 tỷ đồng, người mua sẽ sở hữu ngay một căn hộ 2 phòng ngủ. Ngoài căn hộ 2-3 phòng ngủ với diện tích tương ứng 55,6-91,6m2, Opal Garden còn sở hữu các căn Shophouse, Penthouse và Duplex. Duplex là loại hình căn hộ thông tầng, mang lại vẻ sang trọng, đẳng cấp và diện tích sử dụng gấp đôi so với những căn hộ thông thường. Thiết kế hai tầng thông nhau tách biệt giữa không gian sinh hoạt chung như phòng khách hay bếp và không gian nghỉ ngơi, thư giãn giải trí. Căn hộ càng lên cao càng có tầm nhìn đẹp ra không gian bên ngoài càng với cảnh quan trung tâm thành phố, view sông Sài Gòn xanh mát và ngập tràn khí trời.

Bên cạnh vị trí đắc địa, thiết kế tinh tế, dịch vụ và tiện ích đồng bộ, khép kín cũng là một trong những thế mạnh của Opal Garden. An cư tại đây, cư dân được thụ hưởng những dịch vụ trọn gói và toàn diện về sức khỏe, sắc đẹp, vui chơi giải trí như spa, hồ bơi rộng 500m2, phòng tập gym, đường dạo bộ hay khu vui chơi trẻ em… ngay trong nội khu. Ngoài ra, người dùng cũng sẽ ấn tượng với công viên Opal rộng 1ha hay bến du thuyền bên sông Sài Gòn.

Mỗi căn hộ Opal Garden đều có cửa sổ đón ánh sáng và gió.

An cư tại Opal Garden, trúng xe hơi đẳng cấp

Nhân dịp ra mắt dự án khu căn hộ cao cấp Opal Garden đường Phạm Văn Đồng, chủ đầu tư Tập đoàn Đất Xanh giới thiệu chương trình ưu đãi "Tậu nhà sang - trúng xe xịn". Theo đó, khách hàng có cơ hội trúng một ôtô Toyota Camry đời mới sang trọng và 2 xe Honda SH cùng nhiều phần quà giá trị khác khi mua căn hộ. Bên cạnh đó là những ưu đãi như tặng hệ thống intercom, thẻ từ an ninh căn hộ, buồng tắm đứng kính, sàn gỗ phòng ngủ, kệ bếp cao cấp. Khách hàng chọn Opal Garden thời điểm này được Ngân hàng Vietinbank hỗ trợ gói tài chính với lãi suất ưu đãi 7,5%.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham quan căn hộ mẫu tại bến Bạch Đằng, quận 1, khách hàng liên hệ 0964 355 355 hoặc truy cập website www.opalgarden.com.vn.

(Nguồn: Tập đoàn Đất Xanh)