Không gian mở của căn hộ mặt tiền sông Sài Gòn

Với ưu thế mặt tiền sông Sài Gòn, 100% căn hộ hướng sông, gần gũi thiên nhiên, Opal Riverside là dự án căn hộ resort mà nhiều gia đình mong muốn sở hữu.

Giữa cuộc sống ồn ào, đông đúc của đô thị, việc tận hưởng bầu không khí trong lành từ con sông Sài Gòn đem lại là mơ ước của bất kỳ người dân TP HCM nào.

Vị trí đắc địa bên sông Sài Gòn

Những căn hộ bên sông luôn được giới thượng lưu ưa chuộng vì bên cạnh quan niệm tài lộc thì giá trị cảnh quan sông nước luôn thể hiện đẳng cấp sống riêng của chủ sở hữu.

Theo các chuyên gia, lợi thế của các dự án bất động sản có vị trí gần sông không chỉ mang lại không gian sống trong lành, tầm nhìn đẹp mà theo quan niệm phong thủy, dòng sông còn là long mạch của vượng khí, những ngôi nhà ven sông thường mang lại nguồn sinh khí tốt cho gia chủ. Do vậy, phần lớn dự án có không gian xanh và sở hữu vị trí gần sông là tâm điểm của thị trường bất động sản.

Phối cảnh tổng thể dự án Opal Riverside.

Nắm bắt được xu thế chung, Tập đoàn Đất Xanh giới thiệu dự án khu căn hộ mặt tiền sông Sài Gòn Opal Riverside tại quận Thủ Đức, TP HCM. Ngay sau khi công bố block mặt tiền sông, dự án thu hút sự quan tâm của hơn 1.000 khách hàng và đã tạo nên sức hấp dẫn mới cho thị trường bất động sản khu Đông TP HCM.

Được ví như một ốc đảo xanh ngay giữa lòng thành phố, Opal Riverside tọa lạc tại vị trí đẹp của quận Thủ Đức, ngay mặt tiền Sài Gòn, đối diện bán đảo Thanh Đa - khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch của thành phố với cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt. Dự án có kết nối giao thông thuận lợi, chỉ cách trung tâm quận 1, quận 2, sân bay Tân Sơn Nhất 15 phút thông qua đại lộ Phạm Văn Đồng. Điểm sáng của căn hộ Opal Riverside là nằm bên bồi sông Sài Gòn, vị trí được xem là “vượng khí sinh tài” theo thuyết phong thủy, mang lại sức khỏe, tài lộc và may mắn cho gia chủ.

Diễn viên Tường Vy tham quan nhà mẫu dự án Opal Riverside.

Thừa hưởng đa tiện ích

Theo định hướng phát triển chiến lược đến năm 2025 của TP HCM, quận Thủ Đức thuộc vào nhóm các quận được tập trung phát triển khu đô thị mới có quy mô lớn, đồng bộ về hạ tầng xã hội, hướng đến vai trò là khu đô thị mở rộng, đón nhận xu hướng giãn dân từ khu vực trung tâm trong hiện tại và tương lai.

Đầu tư về hạ tầng tại quận Thủ Đức trong thời gian qua đã làm đổi thay phần lớn diện mạo bất động sản phía Đông TP HCM. Hàng loạt công trình trọng điểm được đưa vào sử dụng như cầu Bình Triệu, cầu Bình Lợi, đại lộ Phạm Văn Đồng… góp phần làm giảm tình trạng ùn tắc giao thông, cải thiện hạ tầng đô thị, đồng thời thúc đẩy tính kết nối với những khu vực trung tâm như quận 1, quận 2, quận Phú Nhuận, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất… được nhanh chóng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, từ Thủ Đức, người dân dễ dàng di chuyển nhanh ra các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu nhờ tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 13 mở rộng 60m, đại lộ Phạm Văn Đồng…

Sở hữu vị trí đắc địa với nhiều tiềm năng phát triển, giao thông thuận lợi, dự án Opal Riverside cũng thừa hưởng các tiện ích hội tụ, là căn hộ kiểu mẫu cho các gia đình lựa chọn làm chốn an cư hoặc đầu tư cho tương lai. Một số tiện ích quan trọng của khu vực phải kể đến Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Luật, trường quốc tế British International School, CoopMart Bình Triệu, Metro An Phú, Big C An Phú, Lotte Cinema, CGV Cinema, bến xe Miền Đông, Bệnh viện Hạnh Phúc…

Khách hàng tìm hiểu thông tin về dự án Opal Riverside.

Không gian sống resort tại Opal Riverside

Opal Riverside gồm 2 tòa tháp, cao 19 tầng với hơn 600 căn hộ có vị trí đẹp, mặt tiền sông Sài Gòn. Dự án được thiết kế như một resort nghỉ dưỡng 5 sao, tích hợp các yếu tố thiên nhiên vào 35 tiện ích nội khu đẳng cấp như bến du thuyền, công viên ven song 1ha, hồ bơi, khu BBQ, khu nhạc nước, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, khu thể thao đa năng, sảnh lounge đón khách… Ngoài căn hộ tiêu chuẩn 2 - 3 phòng ngủ (diện tích mỗi căn 66-98m2), nếu gia chủ là người thích nhìn ngắm bầu trời trên cao và một sân vườn riêng tư có thể lựa chọn căn hộ Penthouse (diện tích 94-183m2).

Để sở hữu không gian sống mơ ước tại Opal Riverside, khách hàng chỉ phải bỏ ra chi phí hợp lý và vừa tầm. Khi thanh toán 20% giá trị, khách đã sở hữu ngay một căn hộ resort vị trí đẹp hướng bờ sông. Ngoài ra, khách có nhu cầu vay sẽ được Ngân hàng VietinBank hỗ trợ với lãi suất ưu đãi từ 7,5%.

Ngoài sức hút về chương trình thanh toán, Opal Riverside dành được nhiều sự quan tâm nhờ công viên rộng hơn 1 ha nằm ngay mặt tiền sông Sài Gòn. Toàn bộ dự án được bao bọc bởi cảnh quan cây xanh, hồ nước, khu công viên theo phong cách resort, điểm xuyết bởi những căn hộ có thiết kế sân vườn trên cao (sky garden)... khiến Opal Riverside như một viên ngọc sáng bên sông. Mật độ xây dựng của Opal Riverside dưới mức 20%, tỷ lệ vàng đảm bảo cho chủ đầu tư có thể đưa phong cách resort thoáng đãng vào trong dự án. Với những nét độc đáo riêng biệt, Opal Riverside sẽ mang đến cho các cư dân và gia đình một cuộc sống đẳng cấp như đang ở resort 5 sao giữa lòng thành phố.

Đến xem nhà, về nhận quà tại Opal Riverside

