Không có Justin Bieber, Selena Gomez còn cả sản nghiệp để mừng tuổi 26

Selena vẫn rất bận rộn làm nhà sản xuất phim, quảng cáo cho Puma và quản lý tài khoản Instagram nhiều follower nhất thế giới.

Selena Gomez vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 26 hôm 22/7. Có nhiều điều để cô ca sĩ, vũ công kiêm diễn viên này tự hào khi bước sang nửa còn lại những năm 20, bao gồm thành công mới nhất với vai trò sản xuất phim truyền hình 13 Reasons Why (13 lý do tại sao) gây sốt trên hệ thống Netflix.

Ngôi sao quê hương Texas ít ra sản phẩm âm nhạc gần đây, nhưng điều đó không ngăn cô vun vén từng ngày vào gia sản hàng triệu USD.

Cô gái 26 tuổi đang thành công với vai trò sản xuất phim. Ảnh: Shutterstock.

Tài sản 60 triệu USD

Tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề với sự nghiệp của Selena. Năm 2002, ở tuổi lên 10, diễn viên nhí đã trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình cùng vai Gianna trong series thiếu nhi Barney & Friends. Kể từ ngày ấy, cô gái đa tài không ngừng tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Nhưng Selena cũng không ít lần gặp sóng gió. Được chẩn đoán một chứng bệnh rối loạn miễn dịch năm 2013, nữ diễn viên mất hút một thời gian và các dự án bị trì hoãn. Năm ngoái, cô mới tiết lộ với fan lý do vắng bóng là để hồi phục sau khi phải trải qua ca ghép thận.

Tuy nhiên, bất chấp sức khỏe có vấn đề, Selena vẫn đón thành công không ngớt với nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị. Ngôi sao là đại sứ của dầu gội Pantene từ năm 2015, nhận thù lao 3 triệu USD mỗi năm cho những hoạt động liên quan. Tháng 12/2016, cô đặt bút ký giao kèo 10 triệu USD với Coach, để trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu túi xách hạng sang và thiết kế bộ sưu tập riêng. Gần đây, Selena cũng bắt tay với hãng giày Puma trong hợp đồng trị giá 30 triệu USD.

Tất cả đóng góp vào khối tài sản 60 triệu USD của tài năng chưa đến 30 tuổi. So với mức thu nhập của mình, Selena tiêu xài còn khá khiêm tốn. Năm ngoái, cô mua nhà 3 phòng ngủ ở vùng ven thành phố Los Angeles, bang California, chỉ hết hơn 2 triệu USD nhưng rồi cũng mới treo bán.

MV về tình cũ Justin Bieber của Selena Gomez Back to you - MV mới nhất của Selena Gomez về tình cũ Justin Bieber.

Sự nghiệp âm nhạc

Ở tuổi còn khá trẻ, Selena đã được ghi nhận là nghệ sĩ có thành tựu. Album gần nhất lên kệ năm 2015, Revival, chễm chệ ngôi số 1 bảng xếp hạng doanh thu bán đĩa tại Mỹ trong tuần đầu ra mắt. Một loạt hit đình đám Hands to Myself, Same Old Love, Good for You và Kill Em With Kindness nối đuôi chào sân.

Theo sau thành công của album, nữ ca sĩ tổ chức tour lưu diễn Revival, đóng góp một phần lợi nhuận cho Tổ chức nghiên cứu bệnh Lupus (tên căn bệnh rối loạn miễn dịch Selena mắc phải). Không may, ngôi sao phải rút ngắn thời gian đi tour do bệnh tình khiến cô không đứng được trên sân khấu.

MV duy nhất Selena ra mắt năm 2018 đến thời điểm này là Back to you, được cho là về mối tình sóng gió với Justin Bieber. Video đã có hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube sau chỉ một tháng phát hành.

Trước khi là nghệ sĩ solo, giọng ca It Ain’t Me đã trau dồi kỹ năng trình diễn qua việc góp mặt trong một ban nhạc. The Scene của Selena đã tan rã nhưng từng không thiếu hit. Mỗi album trong số When the Sun Goes Down, A Year Without Rain và Kiss & Tell của họ đều bán 700.000 bản.

Các dự án phim ảnh

Các vai quan trọng của nữ diễn viên phải kể đến Ramona and Beezus (2010), Monte Carlo (2011), Neighbors 2: Sorority Rising (2016) và lồng tiếng cho loạt hoạt hình Hotel Transylvania. Mặc dù vậy, không phải phim nào có mặt Selena cũng ra trò. Năm 2013, cô diễn xuất cùng Ethan Hawke trong "bom xịt" Getaway - thảm họa phòng vé mùa hè năm ấy.

Từ những tháng ngày lên sóng với show Barney & Friends, ngôi sao tiếp tục gắn bó với truyền hình. Cô đóng chính phim dài tập của Disney Wizards of Waverly Place (Những phù thủy xứ Waverly) vốn quen thuộc với tuổi thơ nhiều người. Diễn viên trẻ cũng thường xuất hiện bất ngờ bằng loạt vai khách mời trong những chương trình nổi tiếng, chẳng hạn Inside Amy Schumer.

Ngược lại, dự án mới nhất 13 Reasons Why đưa Selena về phía sau ống kính máy quay. Cô chịu trách nhiệm sản xuất series truyền hình trực tuyến độc quyền trên Netflix. Không mấy ngạc nhiên là nhạc nền cho phim cũng bao gồm những bài hát của Selena. Sau 2 mùa thành công, bộ phim đang chuẩn bị bấm máy phần 3.

Selena Gomez khỏe khoắn trong quảng cáo cho Puma Selena khỏe khoắn trong trang phục Puma.

Quan hệ tình cảm

Thông thường khi hẹn hò, mọi người sẽ có một tuýp ưa thích. Và với Selena Gomez, rõ ràng phải là một ca sĩ Canada giàu có và nổi tiếng nào đó. Cô cắt đứt với nghệ sĩ Canada The Weeknd năm 2017. Nhưng trước và sau anh này, khán giả biết đến nhiều hơn chuyện yêu đương của cặp Gomez-Bieber, mà ai cũng biết Justin Bieber cũng là ngôi sao nhạc pop người Canada. Đôi trẻ nổi tiếng với mối quan hệ lên xuống kể từ năm 2010. Họ tan rồi hợp rồi lại tan, khi hiện tại Bieber đã đính hôn với người mẫu Hailey Baldwin.

Nữ hoàng Instagram

Không ai theo nổi Selena về mức độ phủ sóng trên Instagram. Nếu không tính đến trang của chính đơn vị chủ quản mạng xã hội này, Selena Gomez là tài khoản Instagram "khủng" nhất với 138 triệu lượt theo dõi tính đến nay.

Đương nhiên tài sản của cô gái trẻ cũng tăng lên vùn vụt theo lượng theo dõi không ai sánh bằng. Ngôi sao Mỹ hái ra tiền nhờ Instagram. Các thương hiệu phải trả Selena trung bình 550.000 USD cho mỗi bức ảnh cô quảng cáo sản phẩm của họ trên đó. Trang này còn gồm khoảnh khắc đời sống cá nhân của Selena và rò rỉ cho những dự án mới nhất cô tham gia, với mỗi bài đăng đều thu hút không dưới 1 triệu like.

Quốc Việt

Theo Go Banking Rates