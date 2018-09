Khởi đầu thịnh vượng, phú quý cả năm

Người Singapore có món gỏi Yu Sheng (gỏi Thịnh vượng) tượng trưng cho lời chúc phúc may mắn, giàu sang đầu năm.

Văn hóa đa sắc tộc và nền kinh tế phát triển của Singapore luôn là chủ đề được nhiều người Việt quan tâm trong đó có nền ẩm thực phong phú, chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa châu Á. Người Singapore có món gỏi Yu Sheng (gỏi Thịnh vượng) tượng trưng cho lời chúc phúc may mắn, giàu sang đầu năm.

Được dùng như món khai vị để tăng thêm phần may mắn trong năm mới, Yu Sheng là sự thăng hoa của phú quý và là biểu tượng cho sự thịnh vượng và trường thọ. Món này được làm từ 27 nguyên liệu, mỗi loại đều mang ý nghĩa may mắn. Cá biểu tượng cho sự phồn thịnh và thượng dư là lời chúc sung túc cả năm; bưởi mang đến sự may mắn, phú quý; ngũ vị hương và tiêu gợi liên tưởng đến kho báu ngày càng nhiều; củ cải xanh biểu tượng cho sự trường thọ; củ cải trắng lại mang ý nghĩa làm ăn phát đạt, thăng tiến; chanh được vắt trên cá là lời chúc đại phúc đại lợi; vừng có ý chúc cho công việc hanh thông, thịnh vượng; sốt mận ngọt là lời chúc hạnh phúc, tình cảm tràn đầy…

Ngoài nguyên liệu thì cách bày trí theo hình vòng tròn của món ăn là để sự thịnh vượng tăng lên và tiền vào từ tất cả mọi hướng. Món ăn đặc biệt phải được trộn tất cả vào nhau, việc làm này với ý nghĩa cùng ước cho nhau may mắn, thịnh vượng và sức khỏe. Người ta tin rằng, khi ăn mọi người càng tung cao thì tài lộc, may mắn càng nhiều. Mang ý nghĩa là lời chúc phúc thịnh vượng, giàu sang, phú quý, vì vậy, đây là món ăn phổ biến đối với các nhà đầu tư và kinh doanh.

Món gỏi thịnh vượng.

Mọi người cùng chung đón thời khắc vàng.

Cách làm món gỏi Yu Sheng:

Chuẩn bị nguyên liệu gồm: cá, tiêu, dầu ăn, cà rốt, củ cải xanh, củ cải trắng, phồng tôm, lạc giã nhỏ, vừng, sốt mận, ngũ vị hương.

Đầu tiên vắt chanh lên những miếng gỏi cá, sau đó rắc dầu đậu nành vào đĩa, bày các nguyên liệu theo hình vòng tròn. Bước tiếp theo là rắc sốt mận ngọt vào đĩa rồi thêm ngũ vị hương và hạt tiêu vào cùng các nguyên liệu đã chuẩn bị. Cuối cùng trộn đều các nguyên liệu vào nhau và cùng thưởng thức.

