Kỷ niệm 24 năm thành lập tập đoàn, Novaland tổ chức chương trình 'Khám phá hành trình Novaland' với nhiều quà tặng giá trị.

Đây là cơ hội để khách hàng tham quan, trải nghiệm các công trình, tiện ích đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng của Novaland, đồng thời tìm hiểu rõ hơn về chuỗi hơn 30 dự án bất động sản tại TP HCM của tập đoàn.

Khu căn hộ Lexington Residence - sàn giao dịch và khu nhà mẫu Novaland tại số 67 Mai Chí Thọ, quận 2, TP HCM. Dự án đã bàn giao nhà vào cuối năm 2015.

Đăng ký hành trình - Rinh ngay quà tặng

Từ đầu tháng 9 đến hết tháng 10, khách hàng đăng ký tham quan các công trình, dự án, sàn giao dịch của Novaland sẽ được tặng ngay một tấm séc Novaland trị giá 24 triệu đồng và tham gia rút thăm trúng thưởng, trong đó có 10 giải máy tính bảng iPad Pro và 30 giải chỉ vàng SJC 999,9. Lễ rút thăm dành cho khách tham quan sẽ diễn ra vào ngày 2/10 và 30/10.

Khách hàng mua sản phẩm Novaland trong dịp này cũng được tặng ngay một tấm séc Novaland trị giá 24 triệu đồng và cơ hội rút thăm trúng thưởng một giải là một kg vàng SJC 999,9 và 10 giải khác mỗi giải một cây vàng SJC 999,9. Cứ 1,5 tỷ đồng trên giá trị sản phẩm được quy đổi thành một phiếu rút thăm. Lễ rút thăm dành cho khách mua sản phẩm sẽ diễn ra vào ngày 5/11.

The Prince Residence tọa lạc tại số 17- 19- 21 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP HCM. Đây là dự án hiếm hoi trên tuyến đường chính đi từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến quận 1, đã bàn giao cuối năm 2015.

Khách hàng đăng ký tham gia chương trình tại hotline 0917.08.28.28 hoặc qua website. Khách được dịch vụ xe taxi đưa đón tận nhà và có 11 chặng hành trình để lựa chọn trải nghiệm với các điểm dừng nổi bật. Tại các trạm khởi hành, Novaland còn tổ chức hoạt động “Khoảnh khắc Novaland”, vòng quay may mắn 100% trúng quà…

Các dự án nổi bật mà Novaland đưa khách hàng tới trải nghiệm trải rộng ở nhiều nơi. Cụ thể, tại khu Đông TP HCM, Novaland có công trình Lexington Residence (quận 2), dự án khu đô thị Lakeview City (quận 2), khu phức hợp The Sun Avenue (quận 2), khu căn hộ Lexington Residence đã bàn giao nhà vào cuối năm 2015. Tại khu Tây TP HCM, tập đoàn sở hữu công trình The Prince Residence (quận Phú Nhuận), dự án Botanica Premier (quận Tân Bình), dự án RichStar (quận Tân Phú), The Prince Residence (17-19- 21 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận).

Tại khu Nam TP HCM, các dự án nổi bật gồm công trình Sunrise City (quận 7), Sunrise Riverside (Nam Sài Gòn). Trong đó, Sunrise City (23- 25- 27 Nguyễn Hữu Thọ, quận 7) là dự án đẳng cấp đầu tiên mang thương hiệu Novaland, bàn giao giai đoạn 1 từ tháng 7/2012, toàn dự án hoàn thành cuối năm 2015.

Tại khu trung tâm TP HCM, Novaland tạo dựng công trình Icon 56, Galaxy, RiverGate (quận 4), dự án Madison (quận 1)… Icon 56 tọa lạc tại Bến Vân Đồn, quận 4 là khu căn hộ cao cấp trên một trong những trục đường khang trang bậc nhất, gần "phố tài chính" TP HCM. Dự án bàn giao cuối năm 2015.

Sunrise City số 23- 25- 27 Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, TP HCM.

Trải nghiệm giá trị thật

Trải qua 24 năm hình thành và phát triển, Novaland trở thành nhà bất động sản uy tín với hơn 35 dự án có vị trí chiến lược tại TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng... Tập đoàn mang tới hệ thống sản phẩm đa dạng như căn hộ, office-tel, nhà phố, biệt thự… tập trung ở phân khúc trung, cao cấp với mức giá từ 20 triệu đồng một m2.

Đến nay, Novaland đã bàn giao hơn 6.000 sản phẩm từ các dự án như Sunrise City (quận 7), Icon 56 và Galaxy 9 (quận 4), The Prince Residence (quận Phú Nhuận), Tropic Garden, Lexington Residence (quận 2), Lucky Dragon (quận 9). Hiện, các khu căn hộ này đều có tỷ lệ lấp đầy cao, các giao dịch chuyển nhượng và cho thuê tốt.

Qua các hành trình trải nghiệm, khách tham quan có cơ hội hình dung nơi ở trong tương lai, tiếp xúc với các cư dân hiện hữu để lắng nghe những chia sẻ thực tế về dịch vụ quản lý tòa nhà, hay trực tiếp kiểm nghiệm chất lượng sống mà Novaland mang lại.

Chương trình "Khám phá hành trình Novaland" cho thấy những nỗ lực của tập đoàn trong việc chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, cập nhật và cung cấp thông tin thiết thực, tạo thêm niềm tin cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm.

Khám phá hành trình Novaland Hoa hậu Du lịch Việt Nam - Ngọc Diễm chia sẻ về việc lựa chọn căn hộ Sunrise Riverside của Novaland.

(Nguồn: Novaland)