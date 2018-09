Khách sạn Danang Golden Bay tung chương trình ưu đãi lớn cuối năm

Khách hàng có cơ hội nhận ưu đãi về phòng ở, tham gia bữa tiệc buffet Bia vàng và nhận nhiều quà tặng hấp dẫn từ ngày 22/12 đến 31/12.

Nhân dịp Giáng sinh 2017 và Tết dương lịch 2018, khách sạn Danang Golden Baytung chương trình khuyến mãi Festive Getaway. Theo đó, khách hàng sẽ được tận hưởng các dịch vụ chất lượng, nội thất sang trọng với giá chỉ 2,699 triệu đồng một đêm. Ngoài ra, khách hàng sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng trong giai đoạn này sẽ được tặng kèm hai voucher tham gia đại tiệc buffet Bia vàng mùa lễ hội và hai phiếu tham gia chương trình bốc thăm may mắn vào ngày 31/12.

Khách sạn Danang Golden Bay – địa điểm lưu trú của đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ - Donald Trump tham dự APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Đại tiệc buffet Bia vàng sẽ diễn ra tại khách sạn Danang Golden Bay từ ngày 22/12 đến 31/12, với sản phẩm bia hơi của Tập đoàn Hòa Bình do chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bia và nước giải khát của Vương quốc Bỉ nấu. Bữa tiệc sẽ là nơi để thưởng thức bia thượng hạng do Công ty Hoà Bình sản xuất cùng các loại bia nội địa và của thế giới để so sánh và đánh giá cảm quan. Thêm vào đó, khách hàng được phục vụ tiệc buffet BBQ thỏa thích với thực đơn 5 sao chuẩn bị bởi các đầu bếp hàng đầu như bò Úc nướng, cá hồi, xúc xích Đức, chân giò nướng của Đức, choucroute, sườn Mỹ và các loại hải sản phong phú sẽ mang đến trải nghiệm cho các thực khách. Các món tráng miệng dành cho khách lựa chọn tại bữa tiệc bao gồm bia vàng, kem vàng hay cà phê cappuccino rắc vàng 24k.

Với các vị khách không lưu trú tại Khách sạn Danang Golden Bay trong thời gian diễn ra tiệc buffet Bia vàng, giá vé vào cửa tham gia lễ hội là 700.000 đồng một người, từ ngày 22/12 đến ngày 30/12 và giá vé cho ngày 24/12 và 31/12 là 1,2 triệu đồng một người (đã bao gồm thuế VAT và phụ phí).

Bể bơi dát vàng 24K cao nhất và lớn nhất thế giới tại khách sạn Danang Golden Bay.

Đặc biệt, vào đêm đón giao thừa 31/12, tiệc buffet Bia vàng sẽ tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng. Đây là cơ hội dành riêng cho các vị khách may mắn lưu trú tại Danang Golden Bay trong thời gian diễn ra lễ hội với các phần thưởng giá trị và hấp dẫn. Giải đặc biệt là một xe ôtô Vios 2017 - 4 chỗ; giải nhất là một bình hoa Công danh phú quý phủ vàng 24k; giải nhì là một tivi Samsung 65 inches. 10 giải ba là bộ bát đĩa Kim Ngọc Mãn Đường phủ vàng 24k trị giá 1.500 USD một bộ, gồm 42 sản phẩm một bộ. 20 giải khuyến khích là bộ dao thìa dĩa Thịnh Vượng phủ vàng 24k trị giá 1.000 USD một bộ.

Ngoài ra, chương trình còn bao gồm các giải thưởng khác như 20 voucher ăn trưa dành cho hai người; 20 voucher ăn tối dành cho hai người; 10 voucher nghỉ dưỡng hai ngày một đêm tại phòng Superior; 8 voucher nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm tại phòng Superior; 4 voucher nghỉ dưỡng hai ngày một đêm tại phòng President Suite.

Các thiết bị vệ sinh đều dát vàng 24k.

Khách sạn Danang Golden Bay do Tập đoàn Hoà Bình xây dựng đi vào hoạt động từ ngày 1/10, chỉ sau 15 tháng thi công. Sau hơn 20 ngày chuẩn bị, khách sạn đã chào đón 600 vị khách đầu tiên thuộc phái đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ - Donald Trump tới tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng.

Khách sạn Danang Golden Bay là một địa điểm lưu trú độc đáo với những nét kiến trúc đặc trưng. Bể bơi vô cực của khách sạn đã được Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) trao giải là Bể bơi dát vàng 24k cao nhất và lớn nhất thế giới - gửi chứng nhận. Các thiết bị vệ sinh như chậu rửa mặt và vòi sen được phủ vàng 24k.

Nguồn nước sử dụng trong khách sạn được xử lý bởi hệ thống công nghệ lọc nước RO tiên tiến hiện nay. Do đó, khách hàng có thể uống nước ngay tại vòi. Nguồn nước RO cũng được cấp cho bể bơi vô cực dát vàng 24k tại tầng thượng khách sạn. Ngoài ra, khách tới đây lưu trú còn được chiêm ngưỡng các kỳ quan thế giới, trong đó có Chùa Một Cột, tượng thần biển cả Poseidon, tượng nàng tiên cá Copenhagen, Pharaoh Ai Cập... cùng nhiều kỳ quan khác được phủ vàng 24k.

Liên hệ Khách sạn Danang Golden Bay: Địa chỉ: Sô 1 Lê Văn Duyệt, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363 878 999 - 02363 878 666.

Email: info@dananggoldenbay.com.

Website: dananggoldenbay.com.

(Nguồn: Khách sạn Danang Golden Bay)