Khách hàng Pico trúng thưởng tivi 4K trị giá 125 triệu đồng

Giải thưởng nằm trong chương trình bốc thăm 'Chào năm mới, đón vận may tới' được Pico tổ chức từ 1/1 đến 4/1.

Đây là chương trình được hệ thống siêu thị điện máy Pico tổ chức nhân dịp năm mới 2015. Theo đó, cứ mỗi 3 triệu đồng trong hóa đơn bất kỳ tại Pico, khách hàng sẽ nhận một phiếu bốc thăm trúng thưởng với giải thưởng cao nhất là một chiếc TV Led 3D Sharp 70” 4K Ultra HD trị giá 125 triệu đồng (giải Thịnh vượng) và 10 giải Tài lộc, mỗi giải là một máy tính bảng FPT.

Hàng chục nghìn phiếu bốc thăm đã lấp đầy các hòm phiếu tại các siêu thị trong toàn hệ thống Pico tại Hà Nội.

Là chương trình bốc thăm dịp đầu năm nên các khách hàng đều muốn thử vận may của mình. Chỉ sau 4 ngày, hàng chục nghìn phiếu bốc thăm đã lấp đầy các hòm phiếu tại các siêu thị trong toàn hệ thống Pico tại Hà Nội. Buổi lễ bốc thăm đã được tổ chức công khai, minh bạch trước sự giám sát của đại diện Sở Công Thương Hà Nội cùng khách hàng và công chúng. Khán giả có mặt trong chương trình cùng đại diện Sở Công Thương Hà Nội đã được mời lên sân khấu bốc thăm tìm ra chủ nhân của những giải thưởng có giá trị. Chiếc TV 3D 4K của Sharp trị giá 125 triệu đồng đã thuộc về khách hàng may mắn Đỗ Xuân Đoàn ở Chương Mỹ, Hà Nội. Ngoài ra, 10 giải thưởng Tài lộc với mỗi giải là một máy tính bảng đã thuộc về 10 khách hàng may mắn.

Bà Nguyễn Tú Anh, Đại diện Sở Công Thương Hà Nội được mời lên bốc thăm giải thưởng TV trị giá 125 triệu đồng.

Danh sách khách hàng trúng thưởng STT Họ tên Địa chỉ Giải thịnh vượng TV LED 3D SHARP 4K-Ultra HD LC70UD1X-70" trị giá: 125 triệu đồng 1 Đỗ Xuân Đoàn Huyện Chương Mỹ, Hà Nội Giải Tài lộc Máy tính bảng FPT wifi VI trị giá: 1.498.000 đồng 1 Nguyễn Trung Thành Từ Liêm, Hà Nội 2 Trần Thị Ái Từ Liêm, Hà Nội 3 Tạ Trung Nghĩa Nam Từ Liêm, Hà Nội 4 Nguyễn Thị Thanh Hải Đống Đa, Hà Nội 5 Vũ Quang Vinh Thanh Xuân, Hà Nội 6 Trần Thị Minh Trâm Thanh Xuân, Hà Nội 7 Nguyễn Hữu Thành Cầu Giấy, Hà Nội 8 Hoàng Lan Anh Đống Đa, Hà Nội 9 Mai Thanh Huyền Hoàn Kiếm, Hà Nội 10 Nguyễn Thị Kim Thoa Hoàng Mai, Hà Nội

Nhân dịp đón măm mới 2015, Pico tiếp tục áp dụng những ưu đãi đặc biệt cho hàng nghìn sản phẩm điện tử, điện lạnh, gia dụng, công nghệ cao với mức giảm lên tới 50% tại tất cả các địa chỉ. Không những thế, khách hàng còn có cơ hội được hoàn tiền tới 100% giá trị giao dịch khi thanh toán bằng thẻ tín dụng tại các siêu thị Pico Hà Nội.

Giải thưởng TV LED 3D SHARP 4K-Ultra HD LC70UD1X-70" và Máy tính bảng FPT wifi VI.

