Jess, Eyewear Hut, Eyewear Plaza ưu đãi lớn

Khách hàng mua kính tại hệ thống Jess, Eyewear Hut, Eyewear Plaza trên toàn quốc được ưu đãi đến 30% hoặc có cơ hội nhận tròng miễn phí.

Chuỗi cửa hàng trên thuộc hệ thống cửa hàng bán lẻ của Công ty An Trần - Tập đoàn mắt kính Ánh Rạng. Jess, Eyewear Hut, Eyewear Plaza được đầu tư hệ thống máy móc gia công, lắp ráp tròng kính hiện đại theo công nghệ HD của Đức cùng đội ngũ bác sĩ trong và ngoài nước khám, tư vấn điều trị theo tiêu chuẩn Mỹ, hoạt động trên toàn quốc.

Chuỗi cửa hàng trên thuộc hệ thống cửa hàng bán lẻ của Công ty An Trần - Tập đoàn mắt kính Ánh Rạng.

Công ty An Trần đề cao sự an toàn khi phục vụ khách hàng, cung cấp 100% hàng chính hãng với tiêu chí hoạt động "chăm sóc sức khỏe đôi mắt". Đến với hệ thống cửa hàng của Công ty An Trần, khách hàng có nhiều cơ hội chọn cho mình kính vừa ý, hợp thời trang và giá cả hợp lý phù hợp mọi đối tượng khách hàng. Công ty đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi từ 17/9 đến 30/9 trên toàn hệ thống như: “End of summer”, “Happy hour”, “Weekend sale” và “Mua kính tặng tròng”.

Chuỗi hệ thống cửa hàng:

Jess : Vincom Sài Gòn, Lotte Department Store Hà Nội, ...

Eyewear Hut : 15-17 Trương Định, quận 1, TP HCM, Thương xá TAX, ...

Eyewear Plaza : 33 Nguyễn Du, quận 1, TP HCM.

Thông tin chi tiết, xem tại www.argroup.com.vn hoặc www.eyewearhut.com.vn.

Hotline: 0933 800 080.

(Nguồn: Công ty An Trần)