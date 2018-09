J.K. Rowling: Bà mẹ đơn thân thất nghiệp thành nhà văn tỷ phú

Trước khi nổi tiếng với bộ truyện Harry Potter, J.K. Rowling không nhà cửa, một mình nuôi con nhỏ và sống qua ngày bằng khoản trợ cấp hàng tháng.

J.K Rowling sinh năm 1965 tại quận Yates, thành phố Glouceshire, Scottland. Ngày nhỏ, Rowling đã thể hiện tài năng văn chương với nhiều sáng tác truyện cổ tích về các nhân vật yêu tinh, chú lùn, nàng tiên... Tác phẩm đầu tiên của bà được viết năm 6 tuổi kể về hành trình của một con ong khổng lồ đến thăm cô bạn thỏ bị bệnh sởi.



Năm Rowling 9 tuổi, gia đình bà chuyển đến vùng quê Church Cottage, xứ Wales. Tại đây, bà học trường Wyedean và thường bị giáo viên phê bình bởi thiếu tập trung, hay mơ màng trong các tiết học. Thay vì nghe giảng, Rowling hay thơ thẩn và sáng tác những mẩu truyện ngắn về thế giới tưởng tượng.

Thời niên thiếu của Rowling trải qua nhiều bất hạnh khi mẹ bệnh nặng và bà thường có những trận cãi vã với cha. Tốt nghiệp trung học năm 1982, Rowling nộp đơn vào ĐH Oxford với mong muốn theo đuổi đam mê sáng tác nhưng bị từ chối. Bà vô cùng thất vọng và tạm gác đam mê viết lách.



Các nhân vật trong bộ truyện Harry Potter được Rowling lấy cảm hứng từ những người xung quanh mình. Ảnh: The Returs.

Nghe lời khuyên của bố mẹ, Rowling theo học tiếng Pháp và văn học cổ điển tại ĐH Exeter.

"Thời sinh viên tôi chẳng làm gì ngoài việc kẻ mắt, nghe nhạc và đọc các tác phẩm của Dickens và Tolkien", nữ nhà văn nổi tiếng nhớ lại.

Tháng 12/1990, mẹ Rowling qua đời sau 10 năm bệnh nặng. Cái chết của mẹ khiến cô gái 25 tuổi khi ấy ngã quỵ. Rowling hoàn toàn suy sụp và quyết định đến Thổ Nhĩ Kỳ dạy tiếng Anh để nguôi ngoai nỗi đau. Tại đây, bà gặp và kết hôn với chàng phóng viên hào hoa Jorge Arantes năm 1992.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Rowling không hạnh phúc khi Jorge Arantes thể hiện bản tính vũ phu, cờ bạc và không chung thủy. Hai người nhanh chóng ly hôn sau hơn một năm, khi Rowling vừa sinh con được hơn 2 tháng. Bà trở về Scotland và rơi vào cảnh túng quẫn khi không nghề nghiệp, không một xu dính túi và phải chăm con gái mới sinh.

Thời gian này, Rowling rơi vào trầm cảm nặng và luôn có ý định tự sát. Cô con gái nhỏ là niềm động lực duy nhất để bà tiếp tục sống. Cuộc sống khó khăn đến nỗi Rowling phải cho thuê lại căn nhà để lấy tiền nuôi con và nhận trợ cấp của chính phủ sống qua ngày.

5 năm 'nếm mật nằm gai'

Ý tưởng về bộ truyện nổi tiếng Harry Potter đến với Rowling khá bất ngờ khi bà đang ngồi chờ tàu vào năm 1990.

"Tôi đang một mình chờ tàu về London thì ý tưởng về Harry Potter xuất hiện. Hình ảnh cậu bé gầy gò, tóc đen, mắt sáng lang thang trên sân ga với đũa phép hiện ra trong tâm trí tôi. Lúc đấy tôi không hề mang theo giấy bút và ngay khi về đến nhà, tôi bắt đầu viết Harry Potter và Hòn đá Phù thủy", nhà văn Rowling, hiện 53 tuổi, kể.

Hiện nay, quán cà phê Elephant House, nơi Rowling sáng tác tập đầu tiên bộ truyện Harry Potter, là địa điểm du lịch được yêu thích tại Scotland. Ảnh: The Business.

Không đủ tiền dùng máy sưởi, Rowling đến quán cà phê Elephant House Cafe tại Edinburgh để sáng tác, tránh cái lạnh mùa đông. Một bên là cô con gái nhỏ, một bên là cuốn sổ chép tay, Rowling đã ngày qua ngày làm việc không mệt mỏi suốt gần 3 năm.



Năm 1995, Rowling hoàn thành tập đầu tiên của bộ truyện Harry Potter. Lúc này, bà gửi bản thảo đến 12 nhà xuất bản khác nhau nhưng đều bị từ chối. Họ cho rằng cuốn tiểu thuyết hư cấu dành cho thiếu nhi ấy không hấp dẫn độc giả và không mang lại giá trị kinh tế. Bà rơi vào tuyệt vọng và không biết phải làm gì tiếp theo.

Một năm sau, giám đốc nhà xuất bản Bloomsburry chấp nhận bản thảo của bà với lý do con gái ông rất thích. Dù phát hành, đại diện nhà xuất bản vẫn không mấy tin tưởng vào khả năng sinh lợi từ cuốn sách.

Rowling tại buổi ra mắt cuốn Harry Potter và Bảo bối tử thần tại London. Ảnh: Business.

Tháng 6/1997, nhà xuất bản in 1.000 cuốn Harry Potter và Hòn đá Phù thủy. Ngay lập tức, cuốn sách trở thành hiện tượng văn học mới thu hút không chỉ thiếu nhi mà cả người lớn tìm đọc.

5 tháng sau, quyển sách được trao giải thưởng đầu tiên The Nestle Smartie Book Prize. Tháng 2/1998, sách nhận thêm giải The Book of the year. Buổi đấu giá quyền xuất bản Harry Potter sau đó diễn ra và thu được kết quả bất ngờ. Công ty Scholastic trả 105.000 USD cho bản quyền cuốn sách này.

Nhận được số tiền trên, Rowling lập tức đi mua cho con gái một con gấu bông thật đẹp. Đây là món quà đầu tiên bà tặng con sau bao năm thất nghiệp và tiết kiệm từng đồng lẻ.

Tiếp nối thành công, tháng 7/1998, cuốn thứ hai Harry Potter và căn phòng bí mật được xuất bản, đem về cho Rowling giải Smartie Prize lần hai. Tháng 12/1999, cuốn Harry Potter và tên tử tù Azkaban ra mắt, giúp Rowling trở thành nhà văn đầu tiên nhận giải Smartie Prize 3 lần liên tiếp.

Những tập tiếp theo của bộ truyện Harry Potter: Harry Potter và Chiếc cốc lửa, Harry Potter và Hội Phượng hoàng, Harry Potter và Hoàng tử Lai liên tiếp lập kỷ lục và trở thành những cuốn sách bán chạy nhất thế giới.

Tập cuối của bộ truyện Harry Potter và Bảo bối Tử thần ra mắt tháng 2/2007 và bán được 11 triệu bản ngay ngày đầu tiên.

Nữ văn sĩ Rowling và các diễn viên chính trong serie phim điện ảnh Harry Potter. Ảnh: Popstyle.

Hãng Warner Brother đã mua bản quyền bộ truyện và dựng thành 8 tập phim vô cùng ăn khách. Seri phim Harry Potter đem lại lợi nhuận hàng tỷ USD và Rowling cũng bỏ túi vài trăm triệu USD.

Bà mẹ đơn thân còn kiếm được một khoản tiền không nhỏ từ 60 đến 80 triệu USD cho bản quyền về ý tưởng lấy từ bộ truyện như: các công viên thế giới phép thuật, sản phẩm ăn theo, thực phẩm và nước giải khát.

Đến nay, trải qua hơn 20 năm, Harry Potter vẫn nằm trong danh mục những cuốn sách thiếu nhi được yêu thích nhất.

Ngoài Harry Potter, nhà văn Rowling còn viết nhiều tác phẩm bán chạy khác như The Casual Vacancy, The Cuckoo's Calling, Fantastic Beasts and Where to Find Them.... Bên cạnh sáng tác, bà dành nhiều thời gian giảng dạy sáng tác tại các trường đại học và tham gia hoạt động từ thiện.

Thảo Nguyên

Theo INC