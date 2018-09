ILA tặng học bổng 3,5 triệu đồng mừng Giáng sinh

Học viên mới đăng ký khóa học trong ba ngày 16, 17 và 18/12 có cơ hội nhận học bổng trị giá 3,5 triệu đồng từ trung tâm Anh ngữ.

Thầy Jonathan Bird - Giám đốc học vụ ILA chia sẻ: "Với sứ mệnh chuyển giao ngôn ngữ để thế hệ trẻ Việt Nam có thể tự tin sử dụng tiếng Anh và thành công trong cuộc sống, ILA tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp học viên tiếp cận dễ dàng hơn với môi trường học tiếng Anh chuẩn". Chương trình trao tặng học bổng lần này chính là một cam kết cho sứ mệnh đó.

Theo đó, học viên mới khi đăng ký khóa học tại ILA trong ba ngày 16, 17 và 18/12 sẽ được tặng một phần học bổng trị giá 3,5 triệu đồng, áp dụng cho các khóa học tại mọi chi nhánh của ILA trên toàn quốc. Đây là cơ hội để các học viên mới được tiếp cận môi trường học tiếng Anh theo phương pháp tiên tiến.

Bên cạnh việc cập nhật các phương pháp dạy và học tiếng Anh, trung tâm còn chú trọng việc tạo ra môi trường phù hợp để học viên các lứa tuổi có cơ hội thực hành, giao tiếp, suy nghĩ bằng tiếng Anh. Hiện, ILA đang áp dụng thành công phương pháp học tư duy thế kỷ 21 giúp học viên học tiếng Anh một cách sinh động thông qua các dự án thiết thực, thúc đẩy khả năng chủ động tư duy, tìm tòi và nghiên cứu thông tin bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, học viên còn được thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa thú vị như chuỗi lễ hội Giáng sinh ILA Beyond Christmas 2016 “Học điều mới, làm điều hay”, tuần lễ Halloween, hoạt động “Thank you my teachers” mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

(Nguồn: ILA)