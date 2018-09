Hương Tràm và Võ Trọng Phúc hội ngộ tại Crescent Mall

Chuỗi chương trình ca nhạc miễn phí 'Sao hội ngộ' tại Trung tâm thương mại Crescent Mall sẽ được tiếp tục với sự góp mặt của Hương Tràm và Võ Trọng Phúc.

Đêm giao lưu âm nhạc với ca sĩ Lam Trường là chương trình đầu tiên trong chuỗi sự kiện đã diễn ra vào ngày 4/10. Chương trình thứ hai với Quán quân giọng hát Việt 2012 và thầy giáo tiếng Anh Võ Trọng Phúc sẽ diễn ra vào 18h ngày chủ nhật, 22/10.

Quán quân Giọng hát Việt 2012 Hương Tràm.

Hương Tràm - nữ ca sĩ 19 tuổi đến từ Nghệ An là một tài năng âm nhạc. Cô được sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật, cha là nhạc sĩ - NSƯT Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Nghệ An, anh trai là ca sĩ Tiến Mạnh. Đến với buổi biểu diễn lần này, Hương Tràm mong muốn được gần gũi hơn với khán giả và người hâm mộ trong không gian ấm cúng và thân mật của Crescent Mall.

Chương trình còn có sự tham gia của Võ Trọng Phúc, thầy giáo tiếng Anh có giọng ca truyền cảm, từng lọt vào chung kết Vietnam’s Got Talent 2011. Cùng với cây đàn guitar của mình, nam ca sĩ đã chinh phục được nhiều khán giả yêu nhạc thông qua các bản hit: Home - Michael Buble, When you say nothing at all của Ronan Keating, Hallelujah của Leonard Cohen và I’m yours của Jason Mraz.

Ca sĩ Võ Trọng Phúc.

Ngoài những tiết mục âm nhạc đặc sắc, người hâm mộ còn có cơ hội được tham gia những trò chơi thú vị để nhận nhiều giải thường cùng hai vị ca sĩ khách mời này. Ở trò chơi đầu tiên mang tên “Ai ăn donut nhanh nhất?”, ba khán giả sẽ được nhận mỗi người một chiếc mũ có thanh treo bánh donut lơ lửng trên đầu, ai cắn được vào chiếc bánh nhanh nhất sẽ là người chiến thắng. Trò chơi tiếp theo mang tên “Đoán tên đồ vật”, khán giả sẽ được chia vào hai đội của Hương Tràm và Võ Trọng Phúc. Đại diện mỗi nhóm sẽ chạm vào các đồ vật ở trong hộp kín và diễn đạt lại cho các thành viên trong đội của mình bằng hành động. Các thành viên còn lại có nhiệm vụ đoán tên những đồ vật đó. Đội hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng.

Crescent Mall là một trong năm trung tâm thương mại lớn tại TP HCM, thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phục vụ khách mua sắm. Các buổi biểu diễn nghệ thuật có chọn lọc, được đầu tư công phu và miễn phí như “Sao hội ngộ” sẽ góp phần đưa Crescent Mall trở thành một địa điểm mua sắm giải trí hút khách, đồng thời là nơi giao lưu văn hóa nghệ thuật phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Trung tâm thương mại Crescent Mall, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7.

Crescent Mall nằm trong khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng thuộc đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM. Đây là trung tâm thương mại đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ sức cạnh tranh với các trung tâm mua sắm lớn trong khu vực châu Á. Crescent Mall do Công ty Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư có tổng diện tích 112.000m2 cung cấp 120 cửa hàng bán lẻ, 6.000m2 siêu thị, khu chiếu phim hiện đại, khu ẩm thực quốc tế, nhiều nhà hàng và quán cafe ngoài trời. Đây là một địa điểm thích hợp cho mọi đối tượng, không chỉ để mua sắm, giải trí mà còn có thể thư giãn và vui chơi cùng gia đình và bạn bè.

Thông tin chi tiết, xem tại: https://www.facebook.com/crescentmal.

Trung tâm thương mại Crescent Mall: 101 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM

Website: http://www.the-crescent.com/en/shopping-mall. Điện thoại: (08) 5413 3333.

(Nguồn: Crescent Mall)