'Honda Vision Steps of Glory 2017' kết thúc với sự tham gia của dàn sao

Lễ hội Âm nhạc - thời trang diễn ra ở ba thành phố lớn quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi và thu hút hơn 100.000 người tham gia.

Lễ hội Thời trang - âm nhạc ngoài trời Honda Vision Steps of Glory 2017 với chủ đề "Vision: 7 sắc màu - 7 phong cách" được tổ chức vào tháng 10 và 11 vừa qua là hoạt động quảng bá cho hai mẫu thiết kế mới của Honda Vision 2017 (màu trắng ngà và màu đen mờ với tem xe mới), đồng thời là lời tri ân của Honda Việt Nam gửi tới 1,6 triệu khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn hãng trong những năm qua.

Tóc Tiên - đại sứ thương hiệu ôtô và xe máy Honda Việt Nam.

Sự kiện quy tụ hơn 100 nghệ sĩ và xác lập kỷ lục 100.000 người xem tại ba thành phố của ba miền:

- Hà Nội (ngày 21/10), tại Sân vận động Mỹ Đình, hơn 40.000 người xem.

- TP HCM (ngày 11/11), tại Sân vận động Quân khu 7, hơn 32.000 người xem.

- Đặc biệt, bất chấp thời tiết mưa nặng hạt dai dẳng, sự kiện cuối tại TP Đà Nẵng (ngày 25/11), tại Quảng trường 29/3 vẫn thu hút hơn 30.000 người xem.

Thành công của Honda Vision Steps of Glory 2017 không chỉ đến từ quy mô lớn mà còn là kết quả của đội ngũ tổ chức sản xuất tài ba gồm Tổng đạo diễn Việt Tú, Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Huy Tuấn, Chỉ đạo catwalk - siêu mẫu Xuân Lan; DJ Hoàng Touliver và MC Phan Anh, Nguyên Khang.

Lan Khuê tham dự sự kiện trong vai trò người mẫu.

Chương trình còn có sự tham gia của hai đại sứ thương hiệu là Noo Phước Thịnh - đại sứ thương hiệu xe máy Honda Việt Nam và Tóc Tiên - đại sứ thương hiệu ôtô và xe máy Honda Việt Nam cùng dàn ca sĩ nổi tiếng Mỹ Tâm, Đông Nhi, Soobin Hoàng Sơn, Miu Lê, Min, Lê Hiếu, Trúc Nhân, Only C, Rocker Nguyễn... Các nghệ sĩ đã có những màn trình diễn sôi động với những bản hit được giới trẻ yêu thích. Trong khi đó, những vedette như Hoàng Thùy, Lan Khuê, Mâu Thủy, Trang Phạm, Phí Phương Anh tự tin sải bước với những bộ sưu tập thời trang mới nhất đến từ các nhà thiết kế tên tuổi như Kelly Bùi, Võ Công Khanh, Trương Thanh Long, Hà Linh Thư, Ivan Võ, Kathy Nguyễn, Claret Giang Lê, Hà Nhật Tiến, Vân Anh Scarlet, Hà Duy, An Nhiên, Phan Quốc An, Minh Công, Hà Cúc, Diệu Anh...

Sự kiện thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

(Nguồn: Công ty Honda Việt Nam)