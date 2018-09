Học tiếng Anh hiệu quả với cuốn sách Effortless English

Sau một ngày phát hành tại Việt Nam, cuốn sách về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả Effortless English được các kênh mua sắm bán ra với số lượng lớn.

"Learn to speak english like a native" là cuốn sách của tác giả AJ Hoge viết về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả Effortless English. Sau bản đĩa đã được xuất bản trên 25 quốc gia, đây là bản in Effortless English đầu tiên.

Nhiều bạn trẻ học tiếng Anh trên thế giới đã áp dụng phương pháp Effortless English và đạt hiệu quả cao. Tại Việt Nam, phương pháp cũng đã được giơi trẻ biết đến từ lâu nhưng chưa có cơ hội được sử dụng phiên bản chính và đầy đủ. Đáp ứng yêu cầu ấy, Công ty cổ phần sách MCBooks là một đơn vị chuyên liên kết xuất bản và phát hành sách ngoại ngữ bản quyền tại Việt Nam đã hợp tác với AJ Hoge cho xuất bản cuốn sách viết về Effortless English.

Cuốn sách "Learn to speak english like a native" được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Khi biết thông tin cuốn sách sẽ được phát hành tại Việt Nam, nhiều bạn trẻ Việt đã tìm đặt mua trước tại các kênh bán hàng online như Tiki.vn, vinabooks.vn, atlazbooks và hệ thống nhà sách, siêu thị lớn trên toàn quốc. Chỉ sau nửa ngày phát hành, cuốn sách đã nhanh chóng hết hàng, yêu cầu số lượng đặt in không ngừng tăng lên.

Cuốn sách này đã đáp ứng nhu cầu giới trẻ, toàn bộ cuốn sách được được in bằng giấy 4 màu couche 100, mỗi chương trong cuốn sách được đặt một tông màu nền trang nhã, khác nhau tạo cảm hứng cho người đọc. Bạn Phạm Minh Phương - một trong những khách hàng đầu tiên mua được cuốn sách tại nhà sách Minh Kiệt, Trần Quốc Hoàn chia sẻ: “Cuốn sách có cách in màu bóng bìa dập nổi, các trang cũng được trình bày với hình minh họa dễ hiểu, khiến mình có cảm giác đọc sách không nhàm chán".

Effortless English hướng dẫn học nói tiếng Anh tự nhiên như một đứa trẻ.

Về nội dung, thay vì sử dụng hình ảnh và lời nói như bản đĩa, tác giả viết và phân tích bằng một giọng văn sâu sắc đi đúng vào tâm lý học tiếng Anh hiện nay của giới trẻ. Ông chỉ ra nguyên nhân khiến nhiều bạn trẻ “sợ” tiếng Anh là do: cách học cũ, tập trung nhiều vào ngữ pháp cùng với áp lực điểm số và “luôn chỉ có một câu trả lời đúng duy nhất” đã ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng tiếp thu lớn của người học. Effortless English hướng dẫn cách học tiếng Anh một cách tự nhiên, không "ép buộc" hay ghi nhớ.

Cô Triệu Thu Hằng, Giảng viên môn dịch tiếng Anh trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét: “Cuốn sách của MCBooks giúp khắc phục hiệu quả tình trạng kém giao tiếp ở học sinh, sinh viên Việt Nam. Phương pháp mới trong cuốn sách này sẽ giúp được các bạn trẻ học nhanh và áp dụng vào thực tiễn tốt hơn. Chất lượng nội dung được biên soạn tỉ mỉ, chế bản đẹp”.

MCBooks tặng 5 cuốn sách có chữ ký của tác giả AJ Hoge tới độc giả.

Cách học chính của phương pháp Effortless English là học nói tiếng Anh tự nhiên trước khi học ngữ pháp. Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả và chuyên sâu sẽ giúp người học sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, nhớ từ vựng và ngữ pháp lâu.

Ngoài ra, tác giả cũng khuyến khích việc nghe những bài báo tiếng Anh về những chủ đề thú vị. 7 nguyên tắc chính dành cho việc học tiếng Anh dùng làm quy chuẩn cho người học, giúp họ học thuận lợi và đúng hướng được tác giả phân tích cụ thể trong cuốn sách Learn to speak english like a native. Nhân dịp phát hành, Công ty cổ phần MCBooks tặng 5 cuốn sách có chữ ký của tác giả AJ Hoge cho 5 độc giả may mắn, đăng ký tại: http://goo.gl/79sHWo.

