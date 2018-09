Chương trình hè tại Hệ thống Anh văn hội Việt Mỹ (VUS) mang đến cơ hội học Tiếng Anh cùng chuyên gia hàng đầu và những giây phút thư giãn thoải mái cho trẻ em.

Theo cô Lauren Beckerle, Giáo viên trưởng phụ trách chương trình Anh ngữ thiếu nhi tại VUS, chương trình Smartkids (dành cho trẻ 4,5-6 tuổi) và Superkids (dành cho trẻ 6-11 tuổi) đều chú trọng xây dựng những hoạt động học thú vị để trẻ thực sự đam mê. Không chỉ được trải nghiệm những bài học sống động và lôi cuốn với phần mềm Imagine Learning English hàng đầu Mỹ do VUS triển khai tại Việt Nam, trẻ sẽ được làm quen với các dạng đề thi Anh ngữ quốc tế như Starters, Movers, Flyers. Đây là nền tảng vững chắc giúp học sinh dễ dàng đạt được thành công khi bước lên bậc học cao hơn. Học viên là thiếu niên và người lớn sẽ được chia sẻ kinh nghiệm và rèn luyện các kỹ năng đạt điểm cao trong các kỳ thi Anh ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL, iBT, TOEIC.

Tham gia khóa học hè, trẻ còn được khám phá bản thân, vượt qua thử thách thông qua cuộc thi VUS Summer Star. Đây là sân chơi học thuật lớn dành cho gần 30.000 học viên trên toàn hệ thống VUS. Cuộc thi được tổ chức với 3 vòng, mỗi vòng thi đều được chuẩn bị công phu nhằm mang đến cho trẻ những trải nghiệm khó quên đồng thời thúc đẩy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tự nhiên và kỹ năng làm việc nhóm. Hàng trăm giải thưởng giá trị như máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 3, xe đạp thể thao, mũ bảo hiểm, headphone sành điệu… sẽ được tặng cho học viên vượt qua mỗi vòng thi.

Phụ huynh của bé Phương Nam chia sẻ: “Tôi đánh giá cao những cuộc thi mà VUS tổ chức cho học viên. Những hoạt động này không chỉ giúp trẻ ôn luyện kiến thức, mà có thể vui chơi thoải mái. Chương trình phù hợp với tiêu chí tôi muốn con mình hướng đến trong mùa hè”.

Đăng ký chương trình hè năm nay, ngoài quà tặng, học viên sẽ được tặng thẻ thành viên VUS (VUS membership card) với gói ưu đãi hơn 10 tỷ đồng từ các thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực vui chơi, mua sắm, giải trí, du lịch, du học hay y tế như McDonald, Baskin Robin, Hoàng Yến Cuisine, Passio, Future World, Galaxy Cinema, Vietopia, Savaco Tourist, Cliff Resort, Mathnasium, World Edu, Columbia Hospital…

Là đối tác chiến lược về chuyên môn của hai tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới gồm Đại học CUNY (The City University of New York) và Nhà xuất bản Đại học Oxford (OUP), Hệ thống Anh văn hội Việt Mỹ là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn nhằm đảm bảo cho con nền tảng tiếng Anh vững chắc. Mỗi năm, hơn 200.000 gia đình chọn VUS để con học Tiếng Anh.

Học viên sẽ được trải nghiệm chương hè với các chuyên gia Anh ngữ hàng đầu thế giới để phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh trong một môi trường học tập sinh động và xây dựng sự tự tin, chuyển hóa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ giao tiếp tự nhiên trong một thời gian ngắn. Học viên còn được trải nghiệm cuộc thi VUS Summer Star với nhiều giải thưởng và hoàn thiện các kỹ năng sẵn sàng tham gia các kỳ thi Anh ngữ quốc tế. Điểm trung bình thi chứng chỉ quốc tế Cambridge của học viên VUS cao hơn 30% so với học viên cùng lứa tuổi tại châu Á. Gần 50% học viên VUS đạt IELTS từ 6.5 điểm trở lên và gần 75% học viên VUS đạt TOEFL iBT từ 70 điểm trở lên. Ngoài ra, học viên còn được nhận ngay thẻ thành viên với nhiều ưu đãi hấp dẫn, thỏa thích vui chơi và mua sắm cùng gia đình và bạn bè.

(Nguồn: Hệ thống Anh văn hội Việt Mỹ)