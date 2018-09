Hoa Thiên Phú lên tiếng về việc liên tục bị nhái sản phẩm

Để xác định sản phẩm Sắc Ngọc Khang chính hiệu của Hoa Thiên Phú, khách hàng chỉ cần cào nhẹ lớp tráng bạc in trên tem chống hàng giả và soạn tin nhắn theo cú pháp mã an ninh gửi đến tổng đài 8077 để xác nhận hàng chính hiệu. Đây là bộ tem kỹ thuật số hiện đại không có bất kỳ nhãn hàng nhái nào có thể thực hiện. Công ty Hoa Thiên Phú chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để chặn đứng việc phát tán sản phẩm kém chất lượng và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như Mủ trôm Sắc Ngọc Khang nhái do công ty khác sản xuất vừa bị thu hồi thời gian gần đây.

Thông tin chi tiết liên hệ tổng đài 19006033. Khách hàng tìm hiểu thông tin hoặc đặt câu hỏi trực tuyến tại website http://hoathienphu.com.vn/ hoặc http://sacngockhang.com/.