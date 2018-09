Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở thành đại sứ thương hiệu của Công ty Qui Phúc

Hoa hậu Việt Nam 2016 được lựa chọn bởi hình ảnh 'sạch', có tấm lòng nhân ái khi thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được ban lãnh đạo của Công ty TNHH SX TM DV Qui Phúc lựa chọn làm đại sứ thương hiệu bởi các hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội cùng hình ảnh hoa hậu thân thiện, gần gũi, không scandal. Đại diện của công ty cho biết tiêu chí lựa chọn của họ không chỉ dựa vào mặt hình ảnh mà còn là cách nhìn nhận thế giới quan giữa cán bộ công nhân viên Qui Phúc và người đẹp Đỗ Mỹ Linh. Cả hai đều có sự năng động, nhiệt huyết cùng tấm lòng nhân ái, luôn hướng tới cộng đồng, xã hội.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ký kết trở thành đại sứ thương hiệu của Công ty Qui Phúc.

Chia sẻ trong buổi công bố đại sứ thương hiệu, ông Trần Thái Nguyên - Phó tổng giám đốc của công ty cho biết: "Chúng tôi hy vọng Mỹ Linh sẽ cùng triển khai thực hiện nhiều hơn các dự án nhân ái thiết thực nhằm chăm lo đời sống của các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Đặc biệt, với những cam kết về chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng hiện có và các chương trình cộng đồng cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ là 'luồng gió mới' mang thương hiệu Qui Phúc đến gần hơn với người tiêu dùng".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thân thiện ngồi cùng các em nhỏ trong chuyến từ thiện.

Vừa qua, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã có chuyến thiện nguyện đầu tiên tại Làng May Mắn (quận Bình Tân - TP HCM) trên cương vị đại sứ thương hiệu của Công ty TNHH SX TM DV Qui Phúc, mang đến các suất ăn từ thiện, trao tặng bàn ghế mới, học bổng cùng quà cho các em. Mỹ Linh cho biết cảm thấy đồng cảm với những gì mà công ty đã và đang cố gắng thực hiện, đó là mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

"Trong chuyến thiện nguyện đầu tiên trên cương vị đại sứ thương hiệu ở làng May Mắn, tôi cảm thấy rất vui vì đã đem lại những món quà ý nghĩa cho những số phận kém may mắn tại đây", Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ. Đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là món quà có ý nghĩa tinh thần, là sự chung tay cùng nhau thực hiện những điều tốt đẹp để những mảnh đời bất hạnh không cảm thấy lẻ loi, thiệt thòi. "Trong tương lai, tôi hy vọng mình và các anh chị ở công ty sẽ có thật nhiều chuyến thiện nguyện như vậy. Tôi thấy bản thân may mắn vì luôn tìm được những doanh nghiệp có 'chung nhịp đập' trong công tác từ thiện", Mỹ Linh nói thêm.

Hoa hậu Mỹ Linh hướng dẫn các em nhỏ tập tô, vẽ.

Sau hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, Qui Phúc trở thành một trong những thương hiệu nội - ngoại thất inox - nhựa hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm của công ty được nhiều gia đình lựa chọn. Để trở thành "bạn của mọi nhà", công ty luôn tiên phong cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng và mẫu mã, giá thành phù hợp với đại đa số người tiêu dùng Việt.

Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, Qui Phúc còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao tinh thần "lá lành đùm lá rách". Công ty chủ động tham gia các chương trình nhân ái như "Chiến dịch nhân đạo cấp quốc gia Hành trình đỏ"; tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Nơi yêu thương ở lại", cùng quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, hội Chữ thập đỏ TP HCM chăm lo cho người nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật cùng nhiều hoạt động thiện nguyện xã hội khác…

Lê Hiếu