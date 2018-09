Hồ Quang Hiếu giao lưu trực tuyến cùng VinaPhone Live

Nam ca sĩ cùng VJ Kaylee Hwang đã khuấy động 60 phút giao lưu trực tuyến trong chương trình VinaPhone Live số đầu tiên trên fanpage của VNPT - VinaPhone.

Chương trình diễn ra trực tiếp trên fanpage VNPT - VinaPhone vừa qua thu hút lượng truy cập lớn. Ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã có 60 phút trò chuyện thú vị về cuộc sống và hoạt động âm nhạc của mình và hát nhiều ca khúc để tặng fan. Với cách nói chuyện giản dị, gần gũi và hài hước, nam ca sĩ "Không cảm xúc" thu hút hàng nghìn người hâm mộ tham gia buổi livestream.

Hồ Quang Hiếu và KayLee giao lưu trực tiếp với các fan trong chương trình.

Tại sự kiện, người hâm mộ đặt nhiều câu hỏi cho thần tượng và nhận được trả lời nhanh chóng. Một bạn khán giả may mắn còn được ca sĩ Hồ Quang Hiếu gọi điện trực tiếp để giao lưu. Nhiều bạn trẻ đã gửi lời cảm ơn tới VNPT-VinaPhone khi mang tới một chương trình thú vị, sáng tạo, bắt kịp xu thế mà lại giản dị và gần gũi.

Gần 4.000 bình luận được gửi tới ca sĩ Hồ Quang Hiếu trên fanpage VNPT-VinaPhone ngay trong buổi livestream.

Bên cạnh những lời chia sẻ chân thành, hay màn hát live đầy ngẫu hứng, ca sĩ Hồ Quang Hiếu còn ký tặng 10 chiếc áo phông cho 10 bạn may mắn. Đây cũng là quà tặng có in hình ca sĩ khách mời số đầu tiên của chương trình. Ngoài ra, VNPT - VinaPhone còn dành tặng khách hàng may mắn tham gia VinaPhone Live cùng ca sĩ Hồ Quang Hiếu một sim số đẹp 088 trị giá 9 triệu đồng.

Cuối chương trình giao lưu, Hồ Quang Hiếu ký áo tặng fan may mắn.

Buổi giao lưu trực tuyến kết thúc với ca khúc theo yêu cầu của người hâm mộ. Bạn có thể nghe và tải ca khúc “Sẽ nói dối để em vui” của Hồ Quang Hiếu trên website chacha.vn hoặc tải nhạc chờ từ dịch vụ RingTunes, MyTunes của VinaPhone và xem lại buổi live stream tại đây.

(Nguồn: VNPT - Vinaphone)