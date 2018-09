HC ưu đãi 'Mua một tặng một' trong tháng 9

Nhằm tri ân khách hàng, HC dành tặng nhiều sản phẩm giá trị tại hệ thống điện máy của hãng toàn quốc.

Ưu đãi "Mua một tặng một"

Tháng 9, HC tổ chức chương trình khuyến mãi "Đăng ký online - Nhận ngay ưu đãi". Chỉ cần mua sắm trực tuyến qua website của HC, khách hàng sẽ nhận mã giảm giá lên tới năm triệu đồng. Mã này được khấu trừ trực tiếp khi khách mua các sản phẩm tivi, tủ lạnh. Chi tiết chương trình xem tại đây.

Bên cạnh đó, khi tới hệ thống HC toàn quốc, khách hàng sẽ nhận ưu đãi hấp dẫn như mua tủ lạnh Side by side nhận lò vi sóng, máy hút bụi lên đến hai triệu đồng; tặng một triệu đồng cho khách hàng mua điều hòa LG Inverter đuổi muỗi; mua máy lọc nước Kangaroo giảm 15% giá 5,29 triệu đồng, tặng bộ ba lõi lọc và đèn LED cao cấp; mua tivi 4K của Samsung, khách hàng nhận một chiếc vali du lịch cao cấp trị giá hai triệu đồng.

Ngoài ra, khi mua tủ lạnh, máy giặt Samsung, khách hàng sẽ nhận tivi Samsung 43 inch, điện thoại Galaxy J, lò vi sóng trong chương trình "Quà cho nàng - Thay ngàn lời nói".

Mua một tặng một tại HC.

Ưu đãi nhân mùa tựu trường

Trong những ngày đầu năm học mới, HC áp dụng chương trình giảm giá lên đến 50% và tặng nhiều món quà giá trị cho khách hàng khi mua laptop, điện thoại và các phụ kiện máy tính. Chỉ phải trả trước 1,79 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu laptop cấu hình mạnh, thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi để mang lên giảng đường trong năm học mới. Tham gia chương trình trả góp của HC, khách hàng được miễn lãi suất trong sáu tháng đầu.

Ngoài ra, khách hàng được tặng đồng hồ đo nhịp tim "Lenovo Heart Rate" khi mua sản phẩm của Lenovo, đồng hồ Casio cực "chất" khi mua sản phẩm của Asus và bộ quà tặng gồm đèn bàn học, áo mưa, mũ bảo hiểm khi mua sản phẩm của Acer.

Trải nghiệm công nghệ cao

Dòng tủ lạnh Side by side được bày bán tại HC trang bị công nghệ Twin Cooling Plus cao cấp với hai dàn lạnh độc lập giúp thực phẩm tươi ngon lâu hơn và không bị lẫn mùi giữa các ngăn. Trong đó, tủ lạnh Samsung Twin Cooling Plus với năm chế độ sử dụng có thể chuyển đổi là giải pháp linh hoạt cho nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Khi mua bất kỳ sản phẩm thuộc dòng tủ lạnh Side by side của Samsung, khách tham gia chương trình “Tủ lạnh trao tay, có ngay Galaxy J” được nhận một chiếc điện thoại Galaxy J từ hãng.

Mua tủ lạnh Samsung, tặng điện thoại Galaxy J.

Để hỗ trợ công việc nhà cho các bà nội trợ, HC giới thiệu khách hàng sản phẩm máy giặt LG Twin Wash và dòng máy giặt sử dụng công nghệ giặt nước nóng StainMaster của Panasonic.

LG Twin Wash có hai lồng giặt riêng, hoạt động cùng lúc. Điều này giúp máy có khả năng giặt đồng thời quần áo màu khối lượng lớn như quần bò, áo khoác… và loại quần áo mỏng nhẹ như áo lụa, áo trắng, đồ trẻ em. LG Twin Wash có thiết kế nhỏ gọn và tinh tế giúp bạn tiết kiệm tối đa không gian. Hơn nữa, LG Twin Wash được trang bị công nghệ sấy Eco Hybird giúp tiết kiệm nước và giảm thiểu điện năng tiêu thụ. Chế độ giặt ba tiết kiệm Turbowash thế hệ 2.0 giúp giảm thời gian giặt tới 30 phút, tiết kiệm thời gian những vẫn giữ hiệu quả giặt. Ngoài ra, LG Twin Wash được trang bị Smart ThinQ giúp bạn theo dõi quá trình giặt và ra lệnh cho máy ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào.

Máy giặt LG sử dụng công nghệ hiện đại.

Công nghệ giặt nước nóng StainMaster của Panasonic kết hợp với mâm giặt Active Wave thế hệ mới giúp vết bẩn, vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng da được loại bỏ. Bên cạnh đó, dòng máy giặt mới của Panasonic được trang bị Active Foam giúp tạo bọt xà phòng tách vết bẩn, công nghệ TurboMixer giúp hòa tan cặn bột giặt để quần áo luôn sạch, hạn chế gây ngứa cho người sử dụng.

