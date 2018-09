Hàng nghìn bạn trẻ tham gia đêm nhạc EDM tại Hà Nội

Đúng 22h, những giai điệu quen thuộc của All of me remix - bản nhạc đã được đề cử Grammy 2015 - vang lên. Lúc này toàn bộ ánh đèn cũng như hơn 20.000 khán giả đồng loạt hướng lên sân khấu, chào đón sự xuất hiện của DJ Tiesto. DJ người Hà Lan đưa fan EDM thủ đô đến với nhiều cung bậc cảm xúc khi chơi nhiều thể loại nhạc Trap, Trance, Future House...