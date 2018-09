GrowPLUS+ của NutiFood giúp trẻ tăng cân khoẻ mạnh

Công thức đột phá Weight Pro của GrowPLUS+ có các thành phần giàu năng lượng giúp trẻ tránh suy dinh dưỡng, thấp còi, tăng cân khỏe mạnh.

Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2014, ở nước ta, cứ 4 trẻ dưới 5 tuổi có một trẻ bị suy dinh dưỡng, thấp còi. Nếu không được can thiệp sớm, trẻ sẽ gặp các vấn đề về phát triển thể chất. Đặc biệt, suy dinh dưỡng thấp còi trong những năm đầu đời sẽ gây nên những tổn thương không hồi phục ở trẻ.

Ảnh hưởng của suy dinh dưỡng

Suy dinh dưỡng là hệ quả của việc trẻ không được cung cấp đầy đủ về năng lượng, thiếu các chất và vi chất dinh dưỡng. Trẻ mắc bệnh có biểu hiện chậm phát triển thể lực và trí tuệ như quá thấp, gầy so với tuổi, thể lực yếu, học kém.

Suy dinh dưỡng thường gặp nhất trong những năm đầu đời từ 1 đến 3 tuổi. Đây được coi là "giai đoạn vàng", nền tảng cho sự phát triển toàn diện. Do đó, mọi thiếu sót về chăm sóc dinh dưỡng của ba mẹ cho trẻ trong độ tuổi này đều để lại những hậu quả nghiêm trọng. Ảnh hưởng của suy dinh dưỡng thường khó có thể khắc phục được, khi nhỏ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tăng trưởng, còn lớn lên sẽ ảnh hưởng đến khả năng học tập và lao động.

Suy sinh dưỡng trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời sẽ gây nên những tổn thương khó hồi phục.

Dấu hiệu nhận biết sớm của suy dinh dưỡng

Suy dinh dưỡng có thể nhận biết sớm nếu mẹ theo dõi tình hình sức khỏe và thể chất của con thường xuyên. Các chỉ số về cân nặng và chiều cao có thể nhận biết dễ dàng. Trẻ suy dinh dưỡng về cân nặng có cân nặng nhẹ hơn 20% so với chuẩn cân nặng trung bình còn trẻ suy dinh dưỡng về chiều cao có mức chiều cao thấp hơn 10% so với mức trung bình. Mẹ có thể tham khảo chỉ số phát triển của con mình so với bảng chỉ số chiều cao và cân nặng chuẩn của bé, hoặc theo dõi chỉ số BMI trẻ em. Ngoài ra, trẻ chậm tăng cân hoặc không tăng cân liên tục trong 2-3 tháng, thiếu cân cũng có nguy cơ dẫn đến suy dinh dưỡng.

Bên cạnh việc theo dõi phát triển thể chất của con, tình hình sức khỏe của bé cũng là yếu tố quan trọng. Những bé có biểu hiện đau yếu, kém linh hoạt, thường xuyên mắc các bệnh lý nhiễm trùng… có nguy cơ suy dinh dưỡng và cần được thăm khám để sớm có biện pháp khắc phục.

Trẻ chậm tăng cân hoặc không tăng cân liên tục trong 3 tháng có nguy cơ suy dinh dưỡng.

Giải pháp hiệu quả cho trẻ suy dinh dưỡng và chậm tăng cân

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ không hợp lý là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trẻ bị thiếu cân, gầy còm, suy dinh dưỡng khiến sức đề kháng kém, dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn và hậu quả là trẻ kém phát triển cả về thị lực và trí lực.

Điều quan trọng trong việc giúp trẻ thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi là việc bổ sung đầy đủ chất theo nhu cầu phát triển của cơ thể trẻ. Vì vậy, đối với trẻ suy dinh dưỡng, mẹ cần tăng cường cho bé cả về số lượng và chất lượng bữa ăn.

Mẹ nên tăng cường những thực phẩm giàu dinh dưỡng như sữa và sữa chua, dầu mỡ, thịt cá, tinh bột... Việc tăng số lượng bữa ăn thành 5-6 bữa một ngày sẽ giúp bé được cung cấp nhiều dưỡng chất hơn. Nguyên tắc là cho bé ăn đúng, đủ và đa dạng càng nhiều loại thực phẩm càng tốt, mỗi bữa ăn đảm bảo kết hợp đủ 4 nhóm thực phẩm: bột đường (cơm, bún, phở, mì, nui...); đạm (thịt, cá, trứng, tôm, cua, lươn, đậu...); béo (dầu, mỡ) và rau củ, trái cây. Không có một loại thực phẩm nào chứa đủ tất cả các chất dinh dưỡng nên các mẹ phải phối hợp nhiều loại cùng lúc để cung cấp cho bé nhiều chất nhất.

Đối với trẻ đang trong tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi, nhu cầu về dinh dưỡng của trẻ không giống bé đang phát triển bình thường. Vì vậy, các chuyên gia cũng khuyên mẹ nên cho trẻ dùng các sản phẩm sữa đặc trị dành cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi có chứa thành phần ưu việt cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

GrowPLUS+ của NutiFood đã được chứng minh lâm sàng là giải pháp dinh dưỡng hiệu quả giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và thể trạng của trẻ thiếu cân, thấp còi trên 2 tuổi. Công thức đột phá Weight Pro của GrowPLUS+ có các thành phần dinh dưỡng: giàu năng lượng, chất đạm, chất béo, selen, vitamin A, E, C, Lysin, kẽm, FOS/Inulin, vitamin nhóm B... giúp trẻ thoát khỏi tình trạng thiếu cân, gầy còm, tăng cường sức đề kháng, kích thích ngon miệng. GrowPLUS+ của NutiFood có cả dạng bột và dạng pha sẵn tiện lợi với chất lượng tương đương. Chất lượng GrowPLUS+ được đảm bảo bởi hệ thống Quản lý chất lượng ABS - QE của Mỹ, giúp trẻ tăng cân khỏe mạnh, bố mẹ yên tâm và hài lòng về sức khỏe của bé. Thông tin chi tiết xem tại website hoặc Fanpage GrowPLUS+.

(Nguồn: NutiFood)